باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: با توجه به شرایط جوی و میزان بارندگی‌ها، میزان مصرف گاز باید مدیریت شود.

وی ادامه داد: امسال علی‌رغم اینکه بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته میانگین دمایی حدود ۷ درجه پایین‌تر بوده است. این کاهش دما موجب افزایش مصرف گاز در همه بخش‌ها، به ویژه در بخش خانگی، شده است.

او بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران نیز به این موضوع اشاره کردند که تا پایان هفته، مصرف خانگی و صنایع جز به حدود ۶۵۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. این سطح از مصرف ممکن است باعث بروز مشکلاتی در بخش صنعت شود.

او بیان کرد: از تمامی مشترکینی که ما داریم، خواهش داریم که به رعایت مصرف توجه کنند، به ویژه آن‌هایی که بسیار پرمصرف هستند. در بخش ادارات دولتی، با توجه به مصوبه‌ای که در مردادماه سال ۱۴۰۴ داشتیم، کنترل‌های لازم در ادارات پرمصرف انجام می‌شود. دمای آسایش ادارات به ۲۰ درجه سلسیوس معرفی شده و به تمامی وزارتخانه‌ها اعلام شده است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های دولتی باید به این موضوع توجه داشته باشند. در صورت عدم رعایت، همکاران ما در استان‌ها موظف به سرکشی به ادارات و نهادها هستند و در صورت بی‌توجهی، یک بار اخطار داده خواهد شد و در صورت تکرار، گاز آن‌ها قطع خواهد شد.

او گفت: مشترکان پرمصرف که در پله سوم و چهارم قرار دارند، باید توجه کنند که در صورت عدم رعایت مصرف، علاوه بر پرداخت مبلغ بالاتر، مصرف آن‌ها نیز بالاتر خواهد رفت. هرچه مصرف در بخش خانگی و صنایع جز بیشتر باشد، نیاز به کاهش مصرف در بخش صنعت افزایش خواهد یافت که این موضوع به نفع کشور نیست.

او بیان کرد: با این اقدام، می‌توانیم بخش بیشتری از صنعت را در مدار جریان داشته باشیم و از بروز مشکلات جدی جلوگیری کنیم.