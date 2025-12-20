مولابیگی می‌گوید وحدت و همدلی راهکار رشد، عزت و بقاست و جامعه‌ای که بتواند اختلاف‌های سطحی را به تفاهم تبدیل کند، در مسیر تعالی و اقتدار قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح، عالم فرهیخته و از پیشگامان وحدت حوزه و دانشگاه و روز رزن، با حضور غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

مولابیگی سخنان خود در این مراسم را با ادای احترام به مقام علمی و عرفانی شهید مفتح آغاز کرد و روز رزن را یادآور هویت علمی و فرهنگی این شهرستان دانست.

شهید مفتح؛ پیونددهنده علم و ایمان

مولابیگی با اشاره به جایگاه شهید آیت‌الله مفتح به عنوان نماد وحدت حوزه و دانشگاه گفت: انتخاب روز شهادت شهید مفتح به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه، اقدامی هوشمندانه و تحسین‌برانگیز بود. او شخصیتی بود که علم و ایمان را با هم آمیخت و در روزگار حساس انقلاب اسلامی، تلاش کرد تا این دو نهاد تأثیرگذار یعنی حوزه و دانشگاه در خدمت یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: شهید مفتح با بینشی عمیق به درستی تشخیص داد که شکاف میان حوزه و دانشگاه، جدایی‌ای مصنوعی است که استعمارگران برای فاصله انداختن میان نیرو‌های دانا و مؤمن جامعه اسلامی ایجاد کرده‌اند. شهید مفتح این دیوار را شکست و نشان داد که علم بدون ایمان ناقص است و ایمان بدون علم، قدرت تحقق پیدا نمی‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به نگاه نظری و عملی شهید مفتح، بیان داشت: آن شهید والامقام، نظریه پیوند علم و ایمان را نه فقط در سخن، بلکه در عمل اجتماعی پیاده کرد و از پیشگامان تحول فکری در میان روحانیت و دانشگاهیان بود. او الگوی نظریه‌پردازی عمل‌گرا بود که مسیر رشد جامعه اسلامی را در دو بال دانش و معنویت ترسیم کرد.

نقش رزن در تاریخ انقلاب اسلامی

مولابیگی در ادامه به نقش شهرستان رزن در تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شهید مفتح از مردم این دیار برخاسته است. محیط علمی و دینی شهرستان رزن در دوران کودکی و نوجوانی او، سبب شد تا روح او با معارف اسلامی و تفکر علمی درآمیزد؛ پیوندی که بعد‌ها در تمام عرصه‌های زندگی‌اش تأثیرگذار بود.

وی افزود: تعلیم و تربیت در شهرستان رزن، قدمتی دیرینه دارد. از گذشته‌های دور، علما و روحانیون بزرگ این منطقه با تشکیل مکاتب علمی و دینی در مسجد‌ها و مدارس، زمینه پرورش نسل‌های مؤمن و آگاه را فراهم ساخته‌اند. این فرهنگ غنی علمی و دینی هنوز هم در میان مردم رزن زنده است.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود از مردم این شهرستان به عنوان نمادی از مشارکت اجتماعی و بصیرت دینییاد کرد و گفت: مردم شهرستان رزن در همه بزنگاه‌های تاریخی، از دوران دفاع مقدس گرفته تا عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، با درایت و ایمان در خط انقلاب ایستاده‌اند. حضور فعال آنان در جبهه‌های نبرد، فداکاری در راه آرمان‌های اسلامی و پایداری در مقابل توطئه‌ها، نشان داده که این مردم همیشه در مسیر درست حرکت کرده‌اند.

وی تأکید کرد: آنچه مردم رزن را متمایز می‌کند، ترکیب شکرگزاری، قناعت، تحلیل‌گری و روحیه همدلی است. آنان نه‌تنها مردم اهل عمل و تلاش‌اند، بلکه اهل اندیشه و مشارکت اجتماعی نیز هستند؛ ویژگی‌ای که از علما و بزرگان این سرزمین، از جمله شهید مفتح، به آنان رسیده است.

وحدت و همدلی؛ رمز پیروزی و پیشرفت جامعه

مولابیگی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه وحدت و انسجام ملی در اندیشه اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: در قانون اساسی کشور ما بر وحدت، همدلی و انسجام ملی تأکید ویژه‌ای شده است. در نگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز «وحدت کلمه» مهمترین راز پیروزی انقلاب اسلامی دانسته می‌شود. در قرآن کریم نیز خداوند به صراحت هشدار داده است که اختلاف و نزاع، عامل شکست امت‌هاست.

وی افزود: وحدت و همدلی نه فقط شعار، بلکه راهکار رشد، عزت و بقاست و جامعه‌ای که بتواند اختلاف‌های سطحی را به تفاهم تبدیل کند، در مسیر تعالی و اقتدار قرار می‌گیرد. شهید مفتح الگویی تمام‌عیار از این الگو رفتاری بود؛ کسی که میان علم و ایمان، حوزه و دانشگاه، روح و عقل، دیانت و مسئولیت اجتماعی تناسب برقرار ساخت.

تاکید بر تداوم راه شهیدان و تحقق تمدن نوین اسلامی

مولابیگی در پایان سخنان خود، گفت: رزن نه‌تنها زادگاه شهید مفتح، بلکه زادگاه اندیشه وحدت است. این دیار در دوره‌های مختلف تاریخی به پاس ایمان و بصیرت مردمش، به عنوان یکی از کانون‌های فرهنگی و علمی کشور شناخته شده است. امروز نیز مأموریت مردم رزن همان است که بوده؛ حفظ وحدت، تقویت ایمان، و تلاش برای رشد علمی و فرهنگی جامعه.

وی از مردم خواست تا با پیروی از مسیر شهید مفتح و دیگر علمای گرانقدر این منطقه، در جهت تحقق تمدن نوین اسلامی گام بردارند و با تقویت انسجام ملی، جامعه‌ای مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی بسازند.

در ادامه این مراسم، شرکت‌کنندگان با قرائت قرآن، ذکر فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهید آیت‌الله مفتح را گرامی داشتند.

