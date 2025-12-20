با رصد اطلاعاتی حفاظت و اطلاعات دادگستری گلستان ، دو نفر که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان و ارسال پیام های قضایی غیر واقعی و دروغین، اخاذی‌های کلان می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس کل دادگستری گلستان گفت: یکی از متهمین صاحب بنگاه معاملاتی خودرو در گنبدکاووس است که پس از ایجاد رابطه دوستانه با افراد و شناسایی نقاط ضعف آنها، قربانیان را با ادعای تشکیل پرونده قضایی برای آنها در تهران فریب می‌داد و برای القای واقعی بودن ادعای خود، با همدستی فرد دیگری در استان تهران، از طریق سامانه ثنا برای قربانیان پیام جعلی ارسال می‌کردند.

حیدر آسیابی گفت: متهمین سپس با ترساندن افراد از احتمال دستگیری شان از ناحیه دادگستری تهران، ادعا می‌کردند که با «قاضی پرونده» آشنا هستند و می‌توانند موضوع را حل کنند و از صد میلیون تا یک میلیارد تومان پول و سکه طلا از قربانیان می‌گرفتند.

آسیابی افزود: رفتار مشکوک این فرد در پایش‌های حفاظت دادگستری گلستان مورد توجه قرار گرفت و پس از چند ماه رصد میدانی و بررسی‌های اطلاعاتی، پشت‌پرده اقدامات او و همدستش کشف و هر دو متهم دستگیر شدند.

آسیابی افزود: پرونده در دادسرای گنبدکاووس تشکیل شده است و تحقیقات از این باند اخاذی ادامه دارد.

منبع: دادگستری گلستان

برچسب ها: اخاذی ، دادگستری
خبرهای مرتبط
کشف ۵۵ تُن فرآورده‌های دامی تاریخ مصرف گذشته در گلستان؛ ۳ انبار پلمب و یک نفر دستگیر شد
دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با آیت الله نورمفیدی
افزایش سرعت تعیین تکلیف وسایل نقیله توقیفی در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
اخاذی با "ارسال پیام‌های دروغین قضایی" لو رفت
جشنواره یلدای دهستان لیوان، شهرستان بندرگز