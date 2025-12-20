باشگاه خبرنگاران جوان - وزیر ورزش و جوانان با صدور پیامی، ضمن تبریک به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، از تلاش‌ها و خدمات اعضای کمیسیون در دوره گذشته قدردانی کرد و بر نقش مؤثر ورزشکاران در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و آینده‌سازی ورزش کشور تأکید کرد.

متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

به نام خداوند دانایی که توانایی ورزشکاران از اوست

اعضای محترم منتخب

سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

انتخاب شما به عضویت سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، نشان‌دهنده جایگاه رو‌به‌رشد نقش ورزشکاران در فرآیند‌های تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ورزش کشور است.

این کمیسیون، به عنوان پل ارتباطی میان بدنه ورزش قهرمانی و ساختار مدیریتی، مسئولیتی مهم در انتقال دیدگاه‌ها، مطالبات و تجربیات ارزشمند ورزشکاران بر عهده دارد؛ مسئولیتی که تحقق آن نیازمند درایت، استقلال رأی و نگاه آینده‌نگر است.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این مسئولیت خطیر، امیدوارم با اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از خرد جمعی، تعامل سازنده با ارکان ورزش کشور و پایبندی به اخلاق، انصاف و روح پهلوانی، شاهد دوره‌ای پویا، اثربخش و ماندگار در فعالیت‌های این کمیسیون باشیم؛ دوره‌ای که صدای رسا و مسئولانه ورزشکاران را در مسیر تصمیم‌سازی و آینده‌نگری ورزش ملی منعکس سازد.

در این فرصت، لازم می‌دانم از زحمات ارزشمند، تلاش‌های دلسوزانه و خدمات شایسته اعضای محترم کمیسیون ورزشکاران در دوره پیشین صمیمانه قدردانی نمایم. بی‌تردید، دستاورد‌های امروز و مسیر پیش‌رو، مرهون همت، تجربه و بنیان‌های مستحکمی است که به همت آنان بنا نهاده شد.

برای اعضای منتخب این دوره، توفیق روزافزون، سلامت، سربلندی و موفقیت در انجام این رسالت مهم را آرزومندم و امیدوارم در سایه همدلی و مسئولیت‌پذیری، گام‌های مؤثری در اعتلای ورزش ایران اسلامی برداشته شود.