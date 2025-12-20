به گفته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، در حال حاضر تنها دو درصد از نسخه‌های تجویزی کاغذی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ حمید جنیدی مقدم - چند سالی است که بحث اجرای کامل و دقیق  نسخه الکترونیک در نظام سلامت کشور مطرح شده است و این کار می‌تواند کار پزشکان را در تشخیص مداخلات دارویی بهتر کند. 

موضوع نسخه‌نویسی الکترونيکی در چند سال اخیر اجرایی شده و تنها چند درصد از نسخ کاغذی آن هم به دلیل قطعی احتمالی سیستم‌ها در هنگام تجویز پزشک مورد قبول بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

همچنین نسخه‌نویسی الکترونیکی باعث شده تا رسیدگی به اسناد طرف قرارداد در کمترین زمان انجام شود.

 مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در نسخه نویسی الکترونیکی خطاهای احتمالی توسط کارشناسان قابل مشاهده خواهد بود تا بررسی نهایی توسط آنها صورت گیرد و در نهایت صورتحساب مورد تایید برای مراکز بیمه صادر خواهد شد.

به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۰۲ میلیون و ۶۸۴ هزار نسخه الکترونیکی در سراسر کشور صادر شده است. در حال حاضر به صورت کلی تنها ۲ درصد نسخ به صورت کاغذی ارائه می‌شوند که آن هم به دلیل قطعی احتمالی سیستم و اینترنت است.

ناصحی تأکید کرد: پس از اجرایی شدن طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه شدگان، بیماران پس از مراجعه به پزشک و دریافت کد رهگیری، به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جمله مراکز پاراکلینیک یا داروخانه مراجعه و داروی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران خاطرنشان کرد: در هنگام مراجعه بیمه شده به مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، مراکز از طریق نسخه بیمه شده، جزئیات خدمت را مشاهده می‌کنند و تمامی قوانین بیمه‌ای به صورت برخط بررسی شده و خطاها و هشدارهای لازم به کاربر نمایش داده می‌شود و تمام محاسبات به صورت آنلاین انجام می‌شود. همچنین تمام داروهای فروخته شده و خدمات ارائه شده در لحظه در سامانه‌های رسیدگی سازمان نمایش داده می‌شود.

برچسب ها: بیمه سلامت ، نسخه نویسی الکترونیکی
تجویز بیش از ۱۰۲ میلیون نسخه الکترونیکی در کشور/ تنها دو درصد از نسخه‌ها کاغذی است
