مدیرعامل برق منطقه‌ای گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تهران یکی از اولویت‌های ماست تا از توسعه نیروگاه‌های فسیلی در مرکز شهر جلوگیری کنیم.

فرهاد شبیهی، مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران، در نشست خبری به تشریح برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار در استان تهران پرداخت. او با اشاره به الزامات دستگاه‌های اجرایی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، گفت: هر دستگاه اجرایی مکلف است بخشی از برق خود را تأمین کند و برق منطقه تهران نیز مسئولیت تأمین برق استان‌های البرز و قم را به عهده دارد.

شبیهی افزود: بر اساس الگوی مصرف، این شبکه می‌تواند نزدیک به ۲۰۰ هزار مشترک را تأمین کند و به پایدارسازی برق کمک کند. استان تهران در حال حاضر نزدیک به ۱۲ هزار مگاوات قرارداد برای تأمین برق با سرمایه‌گذاران مختلف دارد که از این میان، نزدیک به ۱۰۰۰ مگاوات عملیاتی شده و بخشی از آن نیز در حال راه‌اندازی است.

او همچنین به پروژه‌های در حال اجرا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، یک نیروگاه ۳۵۰ مگاواتی دولتی در تهران وجود دارد که هنوز کار اجرایی آن شروع نشده و کار‌های پیش از اجرای آن در حال انجام است. همچنین، یک نیروگاه ۶۳ مگاواتی در ورامین و یک نیروگاه ۶۰ مگاواتی دولتی در کنار شهرک صنعتی شمس‌آباد در حال توسعه است.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این استان نیز اشاره کرد و گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تهران یکی از اولویت‌های ماست تا از توسعه نیروگاه‌های فسیلی در مرکز شهر جلوگیری کنیم. ما در حال شناسایی زمین‌های آزاد و مناسب برای تولید برق هستیم و نزدیک به ۳۵۰ هزار ساختمان شناسایی شده‌اند که می‌توان از ظرفیت‌های آنها در تولید برق خورشیدی استفاده کرد.

شبیهی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند به بهبود آلودگی هوا در تهران کمک کند و همچنین به ترویج مفهوم ساختمان‌های سبز و تولید انرژی تجدیدپذیر در این شهر منجر شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران بدهی مترو به این شرکت را حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: علاوه بر مترو، چند نهاد دیگر نیز بدهی زیادی به برق منطقه ای تهران دارند که پرداخت نشدن آنها ایجاد چالش کرده است.

