اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بروجردی نخستین زنی بود که به ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران رسید. 

وی که متولد ۱۳۳۶ و نوه آیت‌الله علی‌محمد بروجردی بود، از چهره‌های جریان اصلاح‌طلبی و از فعالان حوزه زنان در ایران به‌شمار می‌رفت.

 

