اشرف بروجردی، رئیس اسبق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درگذشت.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f\u06cc \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0632\u0646\u06cc \u0628\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0631\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0646\u0627\u062f \u0648 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\u00a0\n\u0648\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u062a\u0648\u0644\u062f \u06f1\u06f3\u06f3\u06f6 \u0648 \u0646\u0648\u0647 \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0639\u0644\u06cc\u200c\u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f\u06cc \u0628\u0648\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0644\u0627\u062d\u200c\u0637\u0644\u0628\u06cc \u0648 \u0627\u0632 \u0641\u0639\u0627\u0644\u0627\u0646 \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0632\u0646\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647\u200c\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0641\u062a.\n\u00a0