باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در آیین گرامیداشت هفته حملونقل، با بیان اینکه اگر انسانی بخواهد درست عمل کند شاهرگها به کمک میآیند، اظهار کرد: در نظر داریم شبکههای اصلی، نیمهاصلی و زیرین را در حملونقل اصلاح و بهبود دهیم و باکیفیت مناسب و تکنولوژی لازم جهتگیریها را تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: باید تناسبی بین شبکههای حملونقل وجود داشته باشد تا خدمات مورد نیاز به کانونهای مورد نیاز برسد. این تناسب باید حفظ شود تا کم و زیاد نشود که در اینصورت ضررهایی به همراه دارد. در ساختار باید هدفمند و نظاممند عمل کنیم. در این زمینه باید به شکلی در جلسات به نتیجه برسیم که به نفع گیرندگان و عرضهکنندگان و سیاستگذاران باشد.
پزشکیان تاکید کرد: مصممیم شاهراهها را بسازیم و اصلاح کنیم. باید رفع معضل ترافیک و آلودگی هوا را از همین جهت نیز دنبال کنیم. باید بتوانیم به شکلی راهسازی کنیم که مسیرها تا آینده، فضای کافی برای عبور و مرور راحت را فراهم کند. نه اینکه هر دو سال یک باند به جادهها اضافه کنیم. باید با برنامهریزی عمل کنیم.
رئیسجمهوری با اشاره به اعلام آمادگی بخش خصوصی برای ساخت راهآهن اظهار کرد: باید جلسه بگذاریم و مشکلات را حل کنیم. ما حاضریم اختیارات را واگذار کنیم. بخش خصوصی هم بیاید و بگوید چه کمکی از دستش برمیآید. باید امنیت و کارایی را در مسیرهای کشور افزایش دهیم. شنیدم یدککشهایی در جادهها تردد دارند که متعلق به ۶۰ سال پیش هستند، نباید اجازه دهیم چنین شرایطی وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: ساماندهی سهم بار نیز باید به شکلی انجام شود که همه بتوانند کار خود را پیش ببرند. چه در زمینه مسیرهای ریلی و چه ترانزیت کامیونها و تریلیها باید جلسه برگزار کنیم و با تصمیمگیری دقیق امور را پیش ببریم.
پزشکیان گفت: باید شبکه حملونقل را به طور کامل ببینیم و طراحی کنیم. یا کاری نکنیم یا اگر کاری میکنیم با جامعیت عمل کنیم. باید به زیرمجموعههای حملونقل از جمله خطوط اتوبوسرانی، تاکسیرانی یا افرادی که در این بخش فعال هستند نیز توجه داشته باشیم و در برنامهریزیها در نظر بگیریم.
رئیسجمهوری تاکید کرد: جادههایی که راهداری و مدیریت میشوند نباید آمارهایی همچون ۱۰ هزار نفر کشته داشته باشد. این شرایط اصلا قابلقبول نیست. مقررات را تنظیم کنیم و اگر کسی آنها را نادیده میگیرد نباید بهسادگی با او برخورد کرد. باید مثل سایر نقاط جهان برخوردهای سخت و جدی با این افراد داشت که جان خودشان و دیگران را به خطر میاندازند.
وی با یادآوری ضرورت بررسی مقررات موجود در زمینه گمرکات و مرزها، گفت: در جهان همه این شبکه شهری و جادهای تحت یک مدیریت و فرماندهی واحد است و باید با هماهنگی یکدیگر پیش رود. در طول یکی دوسال باید موانع را از سر راه برداریم که با همراهی و مشورت شما فعالان حوزه حملونقل این اقدام ممکن میشود.
پزشکیان در پایان سخنانش با قدردانی از اقدامات فعالان ترانزیت و حملونقل در کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه، گفت: ممکن است از هم گلایه داشته باشیم، اما وقتی دشمن قلدر و زورگو به ایران حمله کرد، همه این اختلافات کنار گذاشتند شد و همه به میدان خدماترسانی آمدند و چنین اقداماتی بود که دشمن را ناامید کرد.