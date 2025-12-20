باشگاه خبرنگاران جوان‌ - مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال با اشاره به بارش‌های مناسب روزهای اخیر اعلام کرد که میزان برف به حد استاندارد رسیده و پیست اسکی توچال از امروز، ۲۹ آذر، فعالیت خود را آغاز کرد.

مهندس روح‌الله امداد، مدیرعامل مجموعه تفریحی‌ ‌ورزشی توچال، با اشاره به بارش‌های مناسب و امیدبخش روزهای اخیر گفت: نزولات جوی چند روز گذشته، شرایط مطلوبی را برای بازگشایی پیست اسکی بین‌المللی توچال فراهم کرده و میزان برف مورد نیاز به حد استاندارد رسیده است؛ شرایطی که نویدبخش آغاز روزهایی پرنشاط و دل‌پذیر برای علاقه‌مندان ورزش‌های زمستانی است.

او تصریح کرد: همزمان با فرارسیدن یلدای ایرانی، امروز ۲۹ آذر، فصل جدید اسکی در توچال آغاز شده و این مجموعه پذیرای علاقه‌مندان به این ورزش است.

او با تأکید بر جایگاه ویژه پیست اسکی توچال افزود: پیست اسکی توچال به‌عنوان نزدیک‌ترین پیست اسکی به پایتخت در جهان، همواره زودتر از سایر پیست‌های اسکی کشور با اتکا به برف طبیعی بازگشایی می‌شود و به‌دلیل تداوم شرایط مناسب، آخرین پیستی است که در پایان فصل به کار خود پایان می‌دهد.

مدیرعامل مجموعه تفریحی‌ ورزشی توچال، با اشاره به ویژگی‌های فنی این پیست گفت: به دلیل برخورداری از شیب و عرض استاندارد، پیست اسکی توچال از بهترین پیست‌های اسکی کشور به شمار می‌رود و در طول فصل، میزبان تعداد قابل توجهی از علاقه‌مندان به ورزش اسکی است.

امداد؛ در ادامه از اقدامات انجام‌شده برای تسهیل حضور عموم مردم در پیست اسکی خبر داد و تصریح کرد: در راستای توسعه ورزش همگانی، مدرسه اسکی توچال با بهره‌گیری از مربیان مجرب خانم و آقا راه‌اندازی شده و امکان اجاره کلیه لوازم و تجهیزات اسکی برای مراجعه‌کنندگان فراهم است.

او خاطرنشان کرد: مجموعه تفریحی‌ ورزشی توچال با ارائه تخفیفات ویژه و اعمال قیمت‌گذاری شناور در روزهای مختلف، تلاش دارد زمینه استفاده همه علاقه‌مندان با هر سطح توان مالی از امکانات پیست اسکی توچال را فراهم کند.