فراخوان فوری اهدای خون در لرستان برای کودکان تالاسمی در مناطق سیل زده جنوب

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی سوری در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت ذخایر خونی در مناطق حادثه‌دیده اظهار داشت: وقوع سیل در استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان و هرمزگان عملاً مراجعات مردمی برای اهدای خون را در این استان‌ها به شدت کاهش داده است.

وی با بیان اینکه بیشترین جمعیت بیماران تالاسمی کشور در استان‌های جنوبی سکونت دارند افزود: حیات این عزیزان به‌ویژه کودکان مبتلا به تالاسمی به تزریق مداوم و هفتگی فرآورده‌های خونی وابسته است، در شرایط فعلی که مراکز انتقال خون در جنوب کشور به دلیل بحران سیل با افت ذخایر مواجه شده‌اند وظیفه انسانی مااست که این کمبود را جبران کنیم.

دکتر سوری عنوان کرد: مردم شریف لرستان همواره در روز‌های سخت پیش‌قدم بوده‌اند لذا از همه هم‌استانی‌های عزیز جوانان و اهداکنندگان مستمر دعوت می‌کنیم با مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون در سراسر استان یاری‌گر هموطنان خود در دشت‌های سیل‌زده جنوب باشند تا هیچ کودک تالاسمی و بیمار نیازمند خون به دلیل نبود خون دچار مشکل نشود.

مدیرکل انتقال خون لرستان در پایان تاکید کرد: پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان لرستان آماده‌باش کامل هستند و آمادگی دارند خون‌های اهدایی مردم ایثارگر استان را در سریع‌ترین زمان ممکن فرآوری و به مناطق مورد نیاز در جنوب کشور ارسال کنند.

منبع:روابط عمومی انتقال خون لرستان