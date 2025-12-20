باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین بنایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در تشریح شرایط جوی محور‌های مواصلاتی استان گفت: بر اساس داده‌های دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش همکاران راهداری مستقر در محورها، آخرین وضعیت جوی بارش باران در محور مرودشت گزارش شده است.

او گفت: همچنین شاهد بارش برف در محور‌ منتهی به گردنه لایرز(نی ریز) هستیم.

بنایی از مه گرفتگی درمحورهای منتهی جاده کازرون به دشت ارژن ( محور جدید ) _ پاسارگاد خبر داد.

او بیان کرد: محور آزادراه شاهچراغ محدوده سه راهی قلات به کامفیروز مسیر باز هست و تردد روان بدون یخ‌زدگی برقرار است.

بنایی گفت: همچنین محور آزادراه شیراز به اصفهان حد فاصل کامفیروز تا خسرو شیرین (محدوده تنگ براق) باز و تردد بدون مشکل برقرار است.

مدیر مرکز مدیریت راه‌های فارس با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفر‌های غیرضروری در محور‌های مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به‌همراه داشته باشند.