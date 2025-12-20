باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در آیین «گرامیداشت هفته حمل و نقل» با اشاره به اینکه با موقعیت ژئوپلیتیک ویژهای که ما داریم حمل و نقل یعنی امکان تبدیل جغرافیا به فرصت؛ گفت: بدون مسیر، ریل، بندر، لجستیک حتی بهترین سیاست خارجی هم نمیتواند ظرفیتهای واقعی خود را محقق کند.
عراقچی با بیان اینکه نگاه ما در وزارت امور خارجه به سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی یک نگاه عینی، واقعی و عملیاتی است، توضیح داد: یعنی تمام تلاش ما در معاونت دیپلماسی اقتصادی که آقای دکتر قنبری الان متصدی آن هستند، این است که به صورت کاملا عینی وارد پروژههای مشخص اقتصادی مورد نیاز کشور شده و به تحقق آنها کمک کنیم.
وی ادامه داد: ما در وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را اینگونه برای خود تعریف کردهایم که سیاست خارجی در خدمت تولید، در خدمت صادرات و در خدمت حملونقل و ترانزیت قرار گیرد و در مجموع، منجر به ارتقای رفاه کشور شود. بر این اساس، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حملونقل بههیچوجه موضوعی حاشیهای نیست، بلکه یکی از ابزارهای اصلی دیپلماسی اقتصادی به شمار میرود.
رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه هیچ توافق تجاری، همکاری منطقهای و بازار پایداری بدون برخورداری از مسیرهای مطمئن و قابل پیشبینی در حوزه حملونقل نمیتواند شکل بگیرد؛ گفت: در سیاست روابط خارجی ما، بهویژه در حوزه همسایگی، کشوری وجود ندارد که وارد مذاکره یا تعامل با آن شویم و موضوع حملونقل یکی از محورهای اصلی مذاکرات ما نباشد. در هر دیدار و ملاقاتی، بحث حملونقل و ترانزیت از موضوعات اصلی مورد توجه ماست.