وزیر امور خارجه گفت: در سیاست خارجی ایران حمل‌ونقل به‌هیچ‌وجه موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از ابزار‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه در آیین «گرامیداشت هفته حمل و نقل» با اشاره به اینکه با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای که ما داریم حمل و نقل یعنی امکان تبدیل جغرافیا به فرصت؛ گفت: بدون مسیر، ریل، بندر، لجستیک حتی بهترین سیاست خارجی هم نمی‌تواند ظرفیت‌های واقعی خود را محقق کند.

عراقچی با بیان اینکه نگاه ما در وزارت امور خارجه به سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی یک نگاه عینی، واقعی و عملیاتی است، توضیح داد: یعنی تمام تلاش ما در معاونت دیپلماسی اقتصادی که آقای دکتر قنبری الان متصدی آن هستند، این است که به صورت کاملا عینی وارد پروژه‌های مشخص اقتصادی مورد نیاز کشور شده و به تحقق آنها کمک کنیم.

وی ادامه داد: ما در وزارت امور خارجه دیپلماسی اقتصادی را این‌گونه برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست خارجی در خدمت تولید، در خدمت صادرات و در خدمت حمل‌ونقل و ترانزیت قرار گیرد و در مجموع، منجر به ارتقای رفاه کشور شود. بر این اساس، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، حمل‌ونقل به‌هیچ‌وجه موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه یکی از ابزار‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی به شمار می‌رود.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به اینکه هیچ توافق تجاری، همکاری منطقه‌ای و بازار پایداری بدون برخورداری از مسیر‌های مطمئن و قابل پیش‌بینی در حوزه حمل‌ونقل نمی‌تواند شکل بگیرد؛ گفت: در سیاست روابط خارجی ما، به‌ویژه در حوزه همسایگی، کشوری وجود ندارد که وارد مذاکره یا تعامل با آن شویم و موضوع حمل‌ونقل یکی از محور‌های اصلی مذاکرات ما نباشد. در هر دیدار و ملاقاتی، بحث حمل‌ونقل و ترانزیت از موضوعات اصلی مورد توجه ماست.

Iran (Islamic Republic of)
به دلیل سیاست‌های آمریکا امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد
۱۴:۰۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
به دلیل سیاست‌های آمریکا امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
گروسی: آژانس هیچ داده‌ای از ایران درباره اورانیوم غنی‌شده دریافت نکرده است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در مصاحبه‌ای مدعی شد ایران هیچ گزارشی درباره ذخایر اورانیوم غنی‌شده یا خسارت به تأسیسات هسته‌ای پس از حملات ژوئن ارائه نکرده است؛ ادعایی که تهران آن را سیاسی و غیرسازنده می‌داند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اعتراف به جاسوسی از تاسیسات هسته‌ای
همزمان با تحولات دیپلماتیک برای گره گشایی از مکانیزم ماشه، آژانس به تازه ترین دزدی اسناد هسته ای ایران اعتراف کرد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آلمان خواستار همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد/ ایران از سال 1392 تاکنون الی خرداد ماه سال 1404 همه جانبه با آژانس خیانتکار همکاری کرده است ولی اما متأسفانه هنوز هم و باز هم آلمان جنایتکار درک نمی کند، نمی داند و نمی فهمد و توجه نمی کند و هم آژانس خیانتکار به همراه آمریکا جنایتکار و سه کشور اروپایی جنایتکار به ایران خیانت کرده است و هم نتیجه همکاری ایران با آژانس خیانتکار حمله آمریکا جنایتکار به تأسیسات هسته ای ایران بوده است.
عراقچی: بهترین راه برای دیپلماسی مذاکره است/ و این در حالی است که متأسفانه دیپلماسی مذاکره از سال 1392 تاکنون عامل اصلی همه مشکلات مردم ایران و کشور ایران است و هم نتیجه دیپلماسی مذاکره تجاوز و حمله آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران بوده است.
اسناد ما از طریق بازرسان و شخص گروسی به اسرائیل داده شده است کسانی که تاکنون در داخل کشور با بازرسان و شخص گروسی همکاری می کردند مقصر اصلی هستند.
اروپایی حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند. اروپایی که به دشمن ما اسلحه می‌داد حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
مدعیان دروغین حقوق بشر در جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کردند که دشمن درجه یک ملت ایران و هم دشمن درجه یک حکومت نظام جمهوری اسلامی هستند ولی اما متأسفانه دولتمردان، مسئولان و نمایندگان مجلس درس عبرت نگرفتند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
آمریکا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.
اروپا جنایت کار از سال 1359 تاکنون بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اروپایی حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند. اروپایی که به دشمن ما اسلحه می‌داد حق ندارد درباره تسلیحات ما حرف بزند.
