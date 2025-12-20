یک راه مانده؛ مقاومت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0686\u0646\u062f \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0642\u0644\u0642\u06cc\u0644\u06cc\u0647 \u0648 \u0631\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u06cc\u0648\u0631\u0634 \u0628\u0631\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u06cc\u06a9 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u06cc \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n