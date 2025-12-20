باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
یک راه مانده؛ مقاومت + فیلم

تل آویو اعلام کرد برای کنترل بیشتر کرانه باختری نیرو‌های واکنش سریع تشکیل می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نظامیان صهیونیست به چند منطقه در کرانه باختری از جمله قلقیلیه و رام الله یورش بردند و با جوانان فلسطینی درگیر شدند، در این درگیری یک فلسطینی زخمی شد.

 

