باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به بارش برف و باران، برودت هوا و کاهش شدید دما در برخی استان ها، در حال حاضر باتلاش مجاهدانه مدیران و متخصصان فرودگاهی، تمامی فرودگاههای کشور عملیاتی و آماده خدمت رسانی به مردم شریف است، اما با توجه به هشدارهای مکرر سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا، بارندگی و کاهش دما و در عین حال رعایت استانداردها و حفظ ایمنی پروازها این احتمال می رود که پروازها بدلیل ناپایداری های جوی دچار تاخیر یا لغو شود.
در این اطلاعیه از مسافران درخواست شده پیش از عزیمت به فرودگاه ها با شماره ۱۹۹ در سراسر کشور، شماره ۰۲۱۶۱۰۲۱ در فرودگاه بین المللی مهرآباد تماس حاصل کرده و از آخرین وضعیت پروازها اطلاع یابند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از فرودگاههای کشور، برنامهریزیهای لازم برای عملیاتی بودن فرودگاهها در دستور کار است.
گفتنی است؛ برگزاری جلسات هماهنگی برای مدیریت بهینه فرودگاهها برای مقابله با این پدیده جوی به صورت مستمر در دستور کار شرکت فرودگاهها قرار گرفته است تا خللی در انجام پروازهای فرودگاههای کشور به وجود نیاید.