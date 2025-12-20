برف و کولاک شدید که در روز‌های اخیر گردنه گاماسیاب در استان لرستان را فرا گرفته است، موجب کاهش چشمگیر دید افقی و افزایش لغزندگی سطح جاده شده و شرایط تردد را برای رانندگان بسیار دشوار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - وزش باد شدید همراه با بارش سنگین برف در گردنه گاماسیاب محور نهاوند نورآباد، در برخی مقاطع دید رانندگان را به حداقل رسانده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش داده است.

این شرایط نامساعد جوی باعث کندی حرکت خودرو‌ها و ایجاد مشکلات جدی در عبور و مرور به‌ویژه برای خودرو‌های سبک و فاقد تجهیزات زمستانی شده است. از این رو رانندگان ناچارند با رعایت کامل اصول ایمنی، استفاده از زنجیر چرخ، چراغ‌های مه‌شکن و حفظ فاصله طولی مناسب، در این مسیر کوهستانی تردد کنند.

در همین راستا، نیرو‌های راهداری و عوامل امدادی با استقرار در منطقه به‌صورت مستمر در حال انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و پاکسازی محور هستند تا از مسدود شدن جاده جلوگیری کرده و ایمنی نسبی تردد را حفظ کنند. با این حال، به دلیل ادامه ناپایداری‌های جوی، احتمال تشدید شرایط و انسداد مقطعی محور نیز وجود دارد.

از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود تا حد امکان از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت حتماً از آخرین وضعیت راه‌ها، اطلاعیه‌های پلیس راه و شرایط آب‌وهوایی مطلع شوند تا از بروز مشکلات و خطرات احتمالی جلوگیری شود.

