به گفته معاون تحقیقات وزارت بهداشت، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بر اساس برنامه هفتم باید به ۲ درصد برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مراسم هفته پژوهش گفت: بر اساس برنامه هفتم، رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم باید در جایگاه ۱۴ قرار بگیرد. در سالیان گذشته در مقطعی رتبه ۱۵ از نظر کمیت تولید مقالات علمی را کسب کرده بودیم.

به گفته وی، بر اساس برنامه هفتم باید سهم علم و فناوری از تولید ناخالص داخلی به ۲ درصد برسد. 

وی ادامه داد: رتبه دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پژوهش در جایگاه خوبی قرار دارد اما ظرفیت‌های زیادی برای بهبود و ارتقای این رتبه و جایگاه وجود دارد.

وی تاکید کرد: پژوهش سبب بهبود وضعیت علمی می‌شود و از مهاجرت نخبگان جلوگیری می‌کند. با شاداب شدن محیط پژوهش مهاجرت نخبگان ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه مراسم، نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه یکی از اقدامات کم کردن بروکراسی‌ها در حوزه پژوهش و تحقیقات است، گفت: مرکز تحقیقات سلامت معنوی باید فعال شود و موضوعات سلامت روان به نوعی امید آفرینی است و معتقدم که نگاه به داشته‌ها و صیانت از این موارد به نوعی امید بخش است.

در ادامه مراسم، صفا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: سامانه رزومه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران راه اندازی شده‌ است.

به گفته وی، تعداد مقالات دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایگاه اسکوپوس از رشد خوبی برخوردار است.

وی تاکید کرد: تدوین سیاست‌های کلی و راه‌اندازی سایت نشریات دانشگاه از جمله اقدامات دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

صفا تصریح کرد: میزان طرح‌های اثرگذار مورد تایید در دانشگاه علوم پزشکی ایران از رشد خوبی برخوردار است.  

وی ادامه داد: اکنون در حوزه تولید و تدوین مقالات، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جایگاه ۱۱ جهان قرار دارد.

