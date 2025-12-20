سخنگوی هلال‌احمر با اشاره به وقوع سیلاب در برخی از نقاط کشور اعلام کرد: تاکنون به بیش از ۲۹ هزار نفر خدمات در پی وقوع سیلاب ارائه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت عملیات امدادی در پی حوادث جوی اخیر گفت: تا این لحظه ۲۹ هزار و ۶۸۹ نفر از خدمات جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شده‌اند که از این تعداد، حدود ۲ هزار و ۹۱۹ نفر در اسکان‌های اضطراری مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به هشدار‌های مکرر درباره پرهیز از سفر‌های غیرضروری افزود: با وجود تأکید‌های انجام‌شده، همچنان شاهد انجام سفر‌های غیرضروری بودیم که همین موضوع موجب بروز مشکلات و افزایش نیاز به امدادرسانی شد.

خالدی ادامه داد: در یکی از روستا‌های محدوده سیریک در استان هرمزگان، حدود ۱۴۰ واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شد و ناچار شدیم ساکنان این مناطق را به مکان‌های امن منتقل کنیم. همچنین نزدیک به ۳۱۰ نفر از افراد گرفتار در گردنه‌ها به پایگاه‌های امن انتقال داده شدند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به خدمات امدادی انجام‌شده گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۱۶۶ خودرو که در گردنه‌ها رها شده بودند، مورد امدادرسانی قرار گرفتند و در ۳۸۷ واحد مسکونی که دچار آب‌گرفتگی شده بودند، همکاران ما حضور یافته و کمک‌رسانی کردند.

وی با اشاره به گستردگی و تنوع حوادث جوی افزود: بیشترین حجم عملیات مربوط به استان هرمزگان بوده است، اما در استان فارس شاهد شرایط متفاوتی بودیم؛ به‌طوری که در شمال استان با برف و کولاک و در جنوب آن با آب‌گرفتگی معابر و بارش‌های شدید مواجه شدیم. این تنوع اقلیمی ضرورت افزایش آمادگی‌ها را دوچندان می‌کند.

خالدی با اشاره به توزیع اقلام امدادی گفت: یک‌هزار و ۹۱۹ مورد اقلام زیستی و ۷۴۷ بسته اقلام غذایی اضطراری میان آسیب‌دیدگان توزیع شده است.

وی افزود: در این عملیات، حدود ۵۵۰ شعبه جمعیت هلال‌احمر در سراسر کشور در حالت آماده‌باش بودند که از این تعداد، ۱۸۰ شعبه به‌صورت مستقیم درگیر عملیات امدادرسانی شدند و همکاران ما در ۳۰۴ منطقه عملیاتی خدمات لازم را ارائه دادند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر در پایان تأکید کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده، عملیات امدادی همچنان ادامه دارد؛ چراکه در برخی مناطق آب هنوز فروکش نکرده و بارش‌ها نیز متوقف نشده است.

