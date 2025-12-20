باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه «شب یلدا» از ساعت ۲۰ امروز- شنبه ۲۹ آذر - روی آنتن رادیو نمایش میرود، از مهمانان این برنامه میتوان به بهار قاسمی، بیوک میرزایی، حمیدرضا هدایتی، سوسن مقصودلو، میرطاهر مظلومی، نادر سلیمانی، بهرام ابراهیمی، سیروس همتی و امیر تاجیک اشاره کرد.
این برنامه چهار ساعته با حضور جمعی از هنرمندان تدارک دیده شده و شامل بخشهای متنوعی، چون گفتوگو و خاطرهگویی، نمایشهای زنده، قصهخوانی، حافظخوانی، ایرانگردی و... است.
شبکههای رادیویی به مناسبت شب یلدا ویژه برنامههای متنوعی را تدارک دیدند که میتوان به برنامههایی همچون «همیشه خوش به حال تو»، «شب یلدا»، «یلدای شنیدنی»، «به وقت یلدا»، «یک دقیقه وقت اضافه»، «جمع یلدایی»، «از چلهنشینی تا معرفت»، «پیشکش زمستان»، «شب یلدا»، «دور هم باشیم» و ... پخش میکند.
شبکه رادیویی ایران به مناسبت شب یلدا برنامه چهار ساعته «همیشه خوش به حال تو» را تدارک دیده که از ساعت ۲۰ روی آنتن میرود. بخشی از این برنامه به طور مستقیم از مراکز استانها پخش میشود و تجربهای مشترک از آداب و رسوم اقوام در شب یلدا را فراهم میکند.
برنامه «شب یلدا» در فضایی صمیمی از رادیو جوان پخش میشود. در این برنامه از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه نیز دعوت میشود. شعرخوانی، حافظ خوانی، موسیقی زنده، گفتوگوهای شنیدنی و تعامل مستقیم با مخاطبان و بررسی آیینهای یلدا از دیگر بخشهای برنامه است.
برنامه «یلدای شنیدنی» از تدارکات رادیو تهران است که این برنامه با نگاهی هویتمحور، این آیین کهن را در بستری برای بازخوانی و احیای هویت ایرانی ـ اسلامی بررسی میکند. برنامه با اتکا به روایتهای اصیل، ادبیات فاخر، گفتوگو با اندیشمندان و بازخوانی سنتها، یلدا را به فرصتی برای تقویت هویت جمعی، خودآگاهی فرهنگی و پیوند نسلها تبدیل میکند.
«به وقت یلدا» عنوان ویژهبرنامه رادیو گفتوگو است که با محوریت یلدای اقوام ایرانی، حضور هنرمندان و چهرههای پیشکسوت و نگاهی فرهنگی، اجتماعی و آیینی به این شب کهن از ساعت ۱۹ روی آنتن میرود. آیتمهای گزارشی مردمی، معرفی کتاب یلدایی، گفتوگو درباره خوراکیهای سنتی یلدا با حضور سرآشپز و ... از دیگر بخشهای برنامه است.
«یک دقیقه وقت اضافه»، نام ویژه برنامه شب یلدای شبکه رادیویی ورزش است. در این برنامه با ورزشکاران، پیشکسوتان و برنامهسازان رادیو ورزش گفتوگو میشود. همچنین یاد درگذشتگان این شبکه نیز گرامی داشته میشود. آیتمهایی مانند مرشد و بچه مرشد، داستانک، تفال به حافظ و ... نیز از بخشهای مختلف این برنامه است.
برنامه «جمع یلدایی» از ساعت ۲۲ با هدف حفظ گرمای آیین یلدا در رادیو سلامت طراحی شده و بخشهای اصلی آن بر تعامل با شنوندگان متمرکز است. مهمترین بخش برنامه، مسابقه حافظخوانی است که در آن ویدئوهای ضبط شده از سوی مردم در کانال «بله» رادیو بارگذاری شدهاند. همچنین گزارشهایی از حال و هوای مشاغل و افرادی است که شب یلدا را در شیفت کاری سپری میکنند.
رادیو معارف، برنامهای با عنوان «از چلهنشینی تا معرفت» تدارک دیده است. این برنامه با حفظ فضای شاد و در عین حال معرفتافزا، تلاش دارد مفاهیم عمیق دینی را در قالبی صمیمی به مخاطبان منتقل کند. استفاده از احادیث مرتبط با صلهرحم، مهربانی و پیوندهای خانوادگی متناسب با شب یلدا، از محورهای اصلی برنامه است.
برنامه «پیشکش زمستان» با هدف ارائه اطلاعات کاربردی درباره تولید و بازار محصولات پاییزی روی آنتن رادیو اقتصاد میرود. در این برنامه با تولیدکنندگان هندوانه، انار، پسته، ساعت و حتی جوجه یکروزه گفتوگو میشود. کارشناس برنامه با شوخیها و تحلیلهای بامزه، فضای گفتوگوها را به سمت طنز میبرد تا ضمن انتقال مفاهیم اقتصادی، حالوهوایی شاد برای شنوندگان فراهم شود.
ساجد قدوسیان تهیهکننده برنامه یلدایی رادیو پیام با نام «دور هم باشیم» را به عهده دارد که از ساعت ۱۸ پخش میشود. از بخشهای مهم برنامه میتوان به هر یک ساعت تفال، گزارش از استانهای مختلف، پخش اجرای نقالی و شاهنامه خوانی با صدای زنده یاد مرشد ولی الله ترابی اشاره کرد. آیتمهای پلیس، بهداشت و سلامتی و خبر رادیو پیام به صورت زنده و با حضور عوامل این بخشها اجرا میشود. یک بخش مستند با محوریت دفاعمقدس ۱۲ روزه پخش خواهد شد. دکتر محمدجعفر محمدزاده و استاد سعید بیابانکی در برنامه حضور دارند.