با وجود افزایش ورودی‌های سیلابی، به‌دلیل هماهنگی کامل ستاد‌های مدیریت بحران، تاکنون هیچ خسارت قابل‌توجهی به سد‌ها و تأسیسات آبی کشور گزارش نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی جهانیان، مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به هشدارهای صادره درباره وضعیت آب‌وهوای کشور در روزهای اخیر گفت: با وجود شدت و افزایش بارش‌های دو سامانه اخیر، به‌ویژه در مناطق جنوب‌غربی و جنوبی کشور، خوشبختانه با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی کامل میان اعضای ستادهای مدیریت بحران استان‌های درگیر سیلاب به ریاست استانداران محترم و همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت مناسب مخازن سدها و اجرای تصمیمات ستاد فرماندهی مدیریت سیل و پشتیبانی وزارت نیرو از سوی شرکت‌های آب منطقه‌ای، تا این ساعت هیچ‌گونه خسارت قابل‌توجهی به تأسیسات آبی و سدهای کشور وارد نشده است.

وی افزود: مدیریت مخازن سدها بر اساس تحلیل و پیش‌بینی ورودی سیلاب‌ها در حوضه‌های آبریز مرتبط، به‌صورت مستمر در دستور کار شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای قرار دارد و این روند با دقت و حساسیت ادامه خواهد یافت.

مدیرکل دفتر هماهنگی مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE شرکت مدیریت منابع آب ایران همچنین با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر در روزهای اخیر اظهار کرد: متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی از هم‌میهنان برای تماشای جریان‌های عبوری سیلابی رودخانه‌ها و مسیل‌ها در حاشیه این مجاری آبی حضور می‌یابند. با توجه به احتمال افزایش دبی لحظه‌ای و بالا آمدن ناگهانی سطح آب، تأکید می‌شود هم‌وطنان عزیز برای حفظ سلامت و جان خود از نزدیک شدن به حریم رودخانه‌ها و سدها خودداری کرده و مراقبت ویژه از فرزندان را مدنظر قرار دهند.

 جهانیان با قدردانی از نعمات الهی ناشی از بارش‌های اخیر گفت: ضمن سپاس فراوان از خداوند متعال بابت افزون شدن نعمت بارش‌ها در کشور و با آرزوی تداوم این رحمت الهی، لازم به یادآوری است که همچنان با تحقق میانگین بلندمدت بارش‌ها در کشور فاصله داریم.

وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر متوسط پرشدگی سدهای کشور حدود ۳۳ درصد است؛ بنابراین ضروری است همه هم‌وطنان عزیز همچنان مدیریت مصرف آب شرب و کاهش سرانه مصرف را به‌طور جدی مدنظر داشته باشند.

منبع: وزارت نیرو

