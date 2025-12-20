مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی اعلام کرد: متوسط بارش کشوری با بهبود ۴۰ میلی‌متری نسبت به هفته‌های گذشته افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیروز قاسم‌زاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور،  با اشاره به فعالیت سامانه‌های بارشی اخیر در کشور گفت: طی فعالیت سامانه‌های بارشی از ۱۵ تا ۲۶ آذرماه، بارش متوسط کشوری با بهبود حدود ۴۰ میلی‌متری مواجه شده و کاهش ۸۵ درصدی نسبت به دوره بلندمدت، به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در سامانه بارشی اخیر که از ۲۴ آذرماه فعال شده، سامانه‌ای نسبتاً قوی از جنوب‌غرب کشور وارد شده و تاکنون ۲۴ استان را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس داده‌های شبکه ایستگاه‌های مبنای وزارت نیرو، متوسط بارش کشور با افزایش حدود ۲۰ میلی‌متر، به ۴۷ میلی‌متر رسیده که در نتیجه آن، اختلاف بارش نسبت به بلندمدت به ۲۰ درصد کاهش یافته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز ۱۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

قاسم‌زاده بیشترین میزان بارندگی‌های ثبت‌شده را مربوط به استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان و بوشهر دانست و خاطرنشان کرد: بیشینه بارش نقطه‌ای در ایستگاه بندر حسینه استان هرمزگان با ۱۹۶ میلی‌متر ثبت شده و پس از آن ایستگاه‌های قشم و سد استقلال هر کدام با ۱۶۷ میلی‌متر و سپس بندرعباس و جم در استان بوشهر با ۱۶۰ میلی‌متر قرار دارند.

مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور با اشاره به آثار مثبت این سامانه بارشی بر منابع آب گفت: تداوم بارش‌ها منجر به تولید رواناب و افزایش تراز آب رودخانه‌ها در برخی استان‌ها از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس و کرمان شده و افزایش مناسبی در پوشش برفی کشور ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در پی این سامانه، حجم آب ذخیره‌شده در سدهای استان هرمزگان بیش از ۹۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته و مخزن ۲.۹ میلیون مترمکعبی سد خاکی شهرستان پارسیان به طور کامل پر شده و سرریز کرده است. همچنین حجم آب سدهای استان فارس نیز بیش از ۵۵ میلیون مترمکعب افزایش داشته است.

قاسم‌زاده با تأکید بر تداوم فعالیت این سامانه بارشی تصریح کرد: این سامانه طی روزهای آتی و تا اواخر وقت روز شنبه ۲۹ آذرماه فعال خواهد بود و استان‌های هرمزگان و کرمان بارش‌هایی با شدت بالا دریافت خواهند کرد که بر این اساس، احتمال وقوع سیلاب در این استان‌ها بیش از سایر مناطق درگیر پیش‌بینی می‌شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت مخازن سدهای کشور گفت: با وجود اثرات مثبت بارش‌های اخیر، میانگین پرشدگی سدهای کشور در حال حاضر حدود ۳۳ درصد است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد؛ بنابراین مدیریت مصرف آب در تمامی بخش‌ها همچنان ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

منبع: شبکه خبری آب ایران

برچسب ها: بارش باران ، سیل شدید ، آبگرفتگی
خبرهای مرتبط
ادامه بی‌وقفه طرح‌های مدیریت خشکسالی/ افزایش چشمگیر عملیات نشت‌یابی شبکه
دامداران از عبور در ارتفاعات و توقف در حاشیه مسیل‌ها اجتناب کنند
قشم رکورد دار بیشترین بارش‌ها در هرمزگان
شهروندخبرنگار فارس؛
نمای بارانی آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) از لنز دوربین شهروندخبرنگار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اگه چاههامون پر بشه با تحریم موافقیم
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت هرکیلو قزل آلا به ۴۰۰ هزارتومان رسید
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
مسیر افزایش تولید نفت و گاز را در پیش گرفته‌ایم
آخرین اخبار
تأمین ارز واردات قطعات ۵۰۰ دستگاه اتوبوس /۳هزار دستگاه اتوبوس تا سال آینده وارد می شود+فیلم
هتل‌های نزدیک دروازه قرآن شیراز؛ بهترین هتل‌ها با امکانات رفاهی و دسترسی آسان
پرچمدار بعدی شیائومی بازار را تغییر خواهد داد؟
درباره فرش بهارستان یا بهار خسرو
ورود ۹۴۵ واگن جدید مترو تا ۴ سال آینده
قیمت هرکیلو قزل آلا به ۴۰۰ هزارتومان رسید
وزارت جهاد کشاورزی ضوابط کشت فراسرزمینی را ابلاغ کرد
کاهش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
مسیر افزایش تولید نفت و گاز را در پیش گرفته‌ایم
حل مشکل مسکن کلانشهرها با استیجار عمومی/ ۸۵۰۰ واحد مسکونی نیروهای مسلح آماده افتتاح است
پنل‌های خورشیدی جزو پسماند‌های خطرناک طبقه‌بندی نمی‌شوند
مسدودسازی کارت‌های بازرگانی فاقد اعتبار آغاز شد
مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالا‌ها تا پایان بهمن ۱۴۰۴ تمدید شد
کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف سوخت در هفت روز گذشته
فلایتیو همچنان در تعلیق؛ فروش بلیت توسط این شرکت از دامنه‌های اینترنتی دیگر تخلف است
نوسازی ناوگان تجاری یک ضرورت ملی است/ هیچ خودروی معوقی در حوزه ناوگان عمومی نداریم
ثبت بالاترین رقم رشد شاخص در تاریخ بورس/ ۶۷۴ نماد مثبت به کار خود پایان دادند
شاخص کل بورس در چند قدمی ۴ میلیون واحد/ شرایط بهتر شاخص کل هم‌وزن برای ادامه رالی صعودی+ عکس
واردات ۶.۴ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۸ ماهه امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴
۵ ترفند مخفی برای خرید بلیط هواپیمای ارزان
ضرورت بهینه‌سازی شبکه فرسوده برق استان تهران/ میزان فرسودگی چقدر است؟+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۹ آذرماه
ارتقای توانمندی‌های تجاری بنگاه‌های تولیدی و توسعه صادرات
۴۲.۶ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
بانک مرکزی: برای واردات کالا در مقابل صادرات از سوی وزاتخانه‌ها محدودیت ایجاد نشود
تولید بتن سبز در دستور کار قرار گرفت /تولید ۳۲۰ کیلوگرم دی اکسید کربن در هر متر مکعب بتن
برنامه‌های بزرگ برای پیک برق تابستان ۱۴۰۵/بیش از ۲۴ درصد ظرفیت خازن تهران افزایش یافت+ فیلم
کامیون‌های نسل قدیم باید از رده خارج شوند/ ۲۵ درصد از تصادفات مربوط به ناوگان عمومی است+ فیلم
ایران کلینیک؛ وقتی آموزش تخصصی به یک ضرورت ملی تبدیل می‌شود