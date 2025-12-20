باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
فقط یک متر با مرگ فاصله دارند! + فیلم

تصاویر نفسگیر از نجات سرنشینان خودرو در سیل طبس با تلاش امدادگران هلال احمر را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرنشینان یک خودرو، با تلاش نفسگیر امدادگران هلال احمر، در سیل طبس از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

 

