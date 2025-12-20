باشگاه خبرنگاران جوان - طرح ترافیکی زمستان در قزوین با هدف تسهیل تردد و ارتقای ایمنی سفرهای زمستانی، با مشارکت پلیس، اورژانس، هلال احمر، راهداری و دیگر مجموعههای خدماترسان و امداد خودرویی، از امروز ۲۹ آذرماه آغاز شد و تا ۲۰ اسفندماه پشتیبان سفرهای شهروندان خواهد بود.
برنامهریزی هماهنگ، پیشبینی تمهیدات ویژه برای شرایط آبوهوایی دشوار و استقرار نیروها و تجهیزات در نقاط حساس و محورهای مواصلاتی، از وجه تمایز این رزمایش زمستانی است.
سرهنگ تقیخانی رئیس پلیس راه استان در این مراسم گفت: رزمایش امروز میثاقی دوباره برای امدادرسانی به مردم است. آمادگی نیروها نشان میدهد هیچ بنبستی برای امدادرسانی وجود ندارد.
وی افزود: در طرح زمستانه امسال، همافزایی، سرعت و دقت عمل اولویت نخست امدادرسانی خواهد بود.
آسیابی معاون راهداری و حمل و نقل جادهای استان هم اظهار داشت: ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات، ۳۶ هزار تن ماسه و نمک و ۶۰۰ راهدار در سطح راهها به مردم خدمترسانی میکنند.
وی ادامه داد: خدمات راهداری با برنامهریزی دقیق از جان و مال مردم صیانت میکند.
منبع: راهداری قزوین