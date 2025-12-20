باشگاه خبرنگاران جوان - شب یلدا یکی از همین جشنهایی است که سالهای سال است که خانوادههای ایرانی را دور هم جمع میکند. جشنی که از دل تاریخ ایران باستان برخاسته و هنوز هم با همان گرمای صمیمی، در خانههای ایرانی زنده است. این شب که به عنوان بلندترین شب سال از آن یاد میشود؛ خانوادهها با چیدن سفرههای پر رنگ و لعاب و شعرخوانی این رسم کهن را به جای میآورند.
باشگاه خبرنگاران جوان از شما دعوت میکند تا از این شب به یادماندنی در قالب عکس و فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) از اقصی نقاط کشور برای ما ارسال کنید.
شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلمهای خود را برای ما ارسال کنید.
عکسها و ویدئوهای مربوط به رویدادهای خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکههای اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.
نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلمبرداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.