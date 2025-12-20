ساز تفریح زمستانی با بارش برف در یزد کوک شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-فلاحتی- بارش برف برای مردم بسیاری از مناطق کشور پدیده‌ای طبیعی است، اما برای مردم خطه کویری یزد، بارش برف همواره نشاطی وصف‌ناپذیر داشته و اسباب تفریحات زمستانی را فراهم کرده است.

پیست سخوید تفت

وقتی راه بسته می‌شود، پلیس، فقط قانون نیست پناه است.

خدمات رسانی جمعیت هلال احمر استان یزد به مسافران در شب و روز‌های برفی

در ایامی که ریزش برف بر آسمان شهرمان می‌بارید خادمین و سربازانی از جنس مردم شهر، که فقط درراه عشق به همنوع دست مهربانی را در دست هم گذاشتند و خود نیز، همراه و همگام با جاماندگان در برف همگام شدند.