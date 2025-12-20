باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مصطفی پوردهقان دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی قیمت خودرو گفت: متأسفانه دولت واردات خودرو را انجام نداده است. یکی از محورهای مطرح در بحث استیضاح وزیر صمت نیز همین موضوع است که ما در مجلس ۲ میلیارد یورو ارز در اختیارتان قرار دادهایم؛ تعرفهها که به نوعی حمایت مجلس بوده کاهش پیدا کرده است، اما با این حال، چرا واردات اتفاق نمیافتد؟، این موضوع برای همه ما یک مسئله است.
نماینده مردم اردکان در مجلس اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو، تصمیم بر این شد که مجلس و دولت، تعرفهها را کاهش دهیم. در بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه ۱۰۰ درصدی را به ۶۰ درصد رساندیم که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند و مجدداً به مجلس بازگشت و با همان تعرفه ۱۰۰ درصد مطرح شد. پس از آن، بار دیگر با دولت جلساتی برگزار کردیم و تعرفه خودرو را بهگونهای تفسیر کردیم که متوسط تعرفه ۱۰۰ درصد باشد؛ به این معنا که برای خودروهای زیر ۲۰۰۰ سیسی، تعرفهها به ۲۰ و ۴۰ درصد کاهش پیدا کند؛ یعنی خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی با تعرفه ۲۰ درصد و خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی با تعرفه ۴۰ درصد، چون مردم متوسط و زیر متوسط جامعه از این خودروها استفاده میکنند.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس بالای ۲۰۰۰ سیسی تعرفههای ۱۷۰، ۲۰۰ و حتی بیش از ۲۰۰ درصد میرسد. در حال حاضر، بحث تعرفه خودرو عملاً حل شده است و دیگر نمیتوان این موضوع را بهانهای از سوی دولت دانست. تعرفهها برای عمده خودروهای متوسط کاهش یافته است.
این نماینده مجلس میافزاید نکته دوم، موضوع تخصیص ارز است. مجلس این اجازه را به دولت داده است که تخصیص ارز برای واردات خودرو انجام شود. اگر از دی یعنی تا پایان این ماه، تکانهای مثبت در بازار خودرو ایجاد نشود، حتما وزارت صمت را مقصر خواهیم دانست؛ نه بانک مرکزی، نه حوزه اقتصادی و نه گمرک، چراکه متولی این حوزه وزارت صمت است.
پوردهقان گفت: ما به مردم قول دادهایم که بهصورت جدی نظارت کنیم و با قاطعیت ورود داشته باشیم و اجازه نمیدهیم کسی در برابر این خواسته بهحق مردم، یعنی واردات یک خودروی نسبتاً ارزان با کیفیت مناسب و با ایمنی بالا را بگیرد.
نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: پنج تا شش ماه ابتدایی سال درگیر موضوع تعرفه خودرو بودیم. متأسفانه در بخشی از بدنه دولت، دیدگاهی وجود دارد که تخصیص ارز را بهجای واردکنندگان، عمدتاً در اختیار قطعهسازان قرار داده و عددهای بسیار سنگینی در آنجا آورده است.
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اکنون که تعرفهها مشخص و نهایی شده است، انتظار داریم بانک مرکزی نیز حتماً ورود کند. دولت همچنین مصوبهای داشته است که بر اساس آن، ایرانیان خارج از کشور بتوانند با استفاده از کد ملی خود، هر فرد ایرانی مقیم خارج، یک خودرو به کشور وارد کند. هرچند این اقدام اثرگذاری گستردهای ندارد، اما به نوعی مسیر واردات خودرو را بازتر خواهد کرد. در نهایت، منتظر هستیم تا ببینیم عملکرد دولت در پایان سال در این زمینه به چه نحوی است.