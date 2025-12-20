رئیس پلیس راه خوزستان گفت: بیش از ۲۰۰ تیم پلیس در محورهای استان به ویژه مسیرهای کوهستانی و برف گیر مستقر شده‌اند تا ایمنی تردد زمستانی را تضمین کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح امروز شنبه رزمایش ترافیکی انتظامی طرح زمستانی ۱۴۰۴ در استان خوزستان آغاز شد. سرهنگ سعید رحیمی ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل و روز راهدار به رانندگان و راهداران، اظهار داشت: استان خوزستان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و آب‌وهوایی نیازمند برنامه‌ریزی متنوع برای محورهای مواصلاتی است.

وی افزود: در محورهای کوهستانی منتهی به چهارمحال و بختیاری از مسیر لردگان و تاراز به بازفت، شرایط برفی و برف‌گیر حاکم است و تیم‌های پلیس با همراهی راهداری، اورژانس و هلال‌احمر در این محورها مستقر هستند. خوشبختانه با هم‌افزایی دستگاه‌ها، در روزهای گذشته هیچ انسدادی در محورهای استان رخ نداده و تردد روان بوده است.

رئیس پلیس راه خوزستان با اشاره به آمار تصادفات گفت: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی مربوط به کاربران ترافیک درون‌استانی است. مهم‌ترین عامل خطرساز، سرعت‌های غیرمجاز و پرریسک است که پلیس با استفاده از دوربین‌های هوشمند و همکاری مقام قضائی، خودروهای متخلف را شناسایی و برخورد قانونی می‌کند.

وی تصریح کرد: در طرح زمستانی بیش از ۲۰۰ تیم پلیس ساماندهی شده‌اند تا در کنار دستگاه‌های خدمات‌رسان، خدمات ایمنی و انتظامی به مردم ارائه دهند. خوشبختانه در آذرماه کاهش چشمگیر حوادث رانندگی ثبت شده و انتظار داریم این روند در سه‌ماهه زمستان ادامه یابد.

سرهنگ رحیمی از رسانه‌های استان و رسانه ملی برای پوشش گسترده موضوعات ترافیکی در خوزستان قدردانی کرد و گفت: ارتباط نزدیک پلیس با رسانه‌ها نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ترافیک و ایمنی جاده‌ای دارد.

منبع خبرگزاری مهر 

برچسب ها: پلیس راهور خوزستان ، جاده های کوهستانی
خبرهای مرتبط
پیش بینی بارش و احتمال سقوط سنگ در جاده های کوهستانی البرز
هشدار پلیس راهور به رانندگان متخلف در نوروز
نواحی کوهستانی و سردسیر گلستان برفی است/ تردد فقط با زنجیرچرخ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای ضرب و شتم پزشک بیمارستان کودکان اهواز توسط همراهان بیمار چه بود؟
آخرین اخبار
ماجرای ضرب و شتم پزشک بیمارستان کودکان اهواز توسط همراهان بیمار چه بود؟
آماده‌باش پلیس خوزستان با ۲۰۰ تیم در طرح زمستانی ۱۴۰۴
توسعه میادین نفتی غرب کارون
هوای ۴ شهر خوزستان ناسالم برای گروه‌های حساس