باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان اردبیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از عموم مردم و به ویژه رانندگان که در محور‌های مواصلاتی کوهستانی و سردسیر تردد می‌کنند، درخواست می‌شود با رعایت احتیاط کامل و کاهش سرعت مطمئنه به حفظ جان حیوانات وحشی کمک کنند.

در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی در نزدیکی جاده‌ها یا مناطق حاشیه‌ای، تأکید می‌شود که از نزدیک شدن، غذا دادن، یا هرگونه آزار و اذیت آنها خودداری کنید.

همچنین موضوع را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین واحد محیط زیست یا شماره تلفن‌های اضطراری مربوطه گزارش دهید تا تیم‌های اجرایی برای هدایت ایمن حیوانات و پایش وضعیت اقدام کنند. حفظ و امنیت حیات وحش در این روز‌های سرد، وظیفه‌ای همگانی است.

منبع: محیط زیست