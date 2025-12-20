رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: علی‌رغم صدور مجوز از سوی استانداری، برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها مشکلاتی را برای ساخت آرامستان جدید ایجاد کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی در خصوص احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران اظهار کرد: با توجه به اینکه شهرستان‌های اطراف بعضاً نقطه نظراتی دارند و باید مذاکراتی در این زمینه صورت بگیرد، بنده موضوع را با استاندار مطرح کردم و استاندار نیز قول مساعد جهت پیگیری موضوع را داد. امیدوارم با کمک استاندار تهران این مسئله حل شود.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا قبل از اینکه به بحران جدی برسیم و ظرفیت آخرین قطعه بهشت زهرا (س) به پایان برسد، آرامستان جدید در تهران احداث شود، خاطرنشان کرد: قرار بر این شد که نقاط پیشنهادی که در شورا مصوب شد در استانداری مورد بررسی قرار بگیرد و اگر شهرستان‌ها نظری دارند به استاندار اعلام کنند و در صورت جمع‌بندی، شهرداری نسبت به تجهیز آرامستان جدید اقدام کند تا خللی در فرایند جاری سازمان بهشت زهرا (س) رخ ندهد.

پیرهادی با اشاره به مهلت احداث آرامستان جدید با توجه به ظرفیت باقی مانده دفن بهشت زهرا (س)، یادآور شد: همین حالا هم برای احداث آرامستان دیر شده است؛ چراکه آماده‌سازی آرامستان جدید چند ماه زمان می‌برد و نیاز به زیرساخت، تجهیزات و تأسیساتی همچون آب، برق و گاز دارد. فرصت برای اقدام در این زمینه رو به اتمام است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: متأسفانه برخی از افراد و برخی از دستگاه‌ها حساسیت موضوع را درک نکردند و علی‌رغم اینکه بار‌ها و بار‌ها مجوز‌های لازم از سوی استانداری صادر شده برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها مشکلاتی را برای ساخت آرامستان جدید ایجاد کردند که اگر مسئله را حل نکنند، موضوع را صراحتاً با مردم در میان خواهم گذاشت.

منبع: شهر

برچسب ها: آرامستان جدید ، شورای شهر تهران
