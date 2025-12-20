معاون امداد و نجات هلال‌احمر لرستان در پایان، هشدار مهمی به گردشگران و کوهنوردان داد و گفت: پس از بارش برف و باران، تا ۷۲ ساعت از صعود به ارتفاعات خودداری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرشید، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان لرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از تحولات مهم و هشداردهنده‌ای در حوزه امداد و نجات استان خبر داد و نسبت به بی‌توجهی به هشدار‌های هواشناسی ابراز نگرانی کرد.

وی با اعلام یک خبر مهم گفت: «مجوز راه‌اندازی یک پایگاه امداد و نجات جدید در آزادراه خرم‌آباد–بروجرد اخذ شده و این پایگاه به‌زودی نقش حیاتی در افزایش ایمنی مسافران این محور پرتردد ایفا خواهد کرد.»

به گفته وی، این آزادراه یکی از مسیر‌های حادثه‌خیز استان است و تأسیس پایگاه امدادی در آن می‌تواند زمان رسیدگی به حوادث را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به وضعیت فعلی زیرساخت‌های امدادی استان افزود: «در حال حاضر ۲۵ پایگاه امداد و نجات در سطح استان فعال است، اما با توجه به گستردگی جغرافیایی و شرایط خاص اقلیمی لرستان، توسعه این پایگاه‌ها یک ضرورت انکارناپذیر است.»

فرشید همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد سه پایگاه امداد و نجات جدید در مناطق سپیدشت، پل هرو و رومشکان خبر داد و تأکید کرد: «این مناطق به دلیل شرایط جاده‌ای، کوهستانی و وقوع حوادث احتمالی، نیاز فوری به استقرار پایگاه‌های امدادی دارند.»

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مردم استان گفت: «در زمان صدور هشدار‌های هواشناسی نارنجی و قرمز، هم‌استانی‌های عزیز از انجام سفر‌های غیرضروری جداً خودداری کنند.» به گفته وی، بخش قابل توجهی از حوادث جاده‌ای و کوهستانی ناشی از بی‌توجهی به همین هشدارهاست.

فرشید ادامه داد: «شهروندان پیش از آغاز سفر حتماً شرایط فنی خودرو، از جمله ترمز، لاستیک و سیستم گرمایشی را بررسی کنند و افرادی که بیماری خاص دارند، اقلام و دارو‌های ضروری خود را حتماً به همراه داشته باشند تا در شرایط بحرانی دچار مشکل نشوند.»

معاون امداد و نجات هلال‌احمر لرستان در پایان، هشدار مهمی به گردشگران و کوهنوردان داد و گفت: «پس از بارش برف و باران، تا ۷۲ ساعت از صعود به ارتفاعات خودداری شود. کوهنوردی بدون مجوز و تجهیزات لازم در این شرایط می‌تواند جان افراد را به خطر بیندازد.»

 وی تأکید کرد که کوهنوردان فقط با مجوز‌های رسمی و رعایت کامل اصول ایمنی اقدام به صعود کنند. این هشدار‌ها در حالی مطرح می‌شود که با ورود سامانه‌های بارشی و ناپایداری‌های جوی، لرستان در روز‌های آینده با شرایط جوی پرخطر روبه‌رو خواهد بود؛ شرایطی که بی‌توجهی به آن می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

