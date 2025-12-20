کارشناس فوتبال بلژیک در رابطه با گروه این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ صحبت‌هایی را مطرح کرد.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید به ترتیب مقابل تیم‌های نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار گیرد و شاگردان امیر قلعه‌نویی برای صعود به مرحله حذفی کار ساده‌ای پیش رو ندارند.

در همین راستا، آریل یاکوبس سرمربی سابق تیم آندرلخت بلژیک درباره گروه تیم ملی مصر اظهار کرد که این گروه در جام جهانی ۲۰۲۶ متوازن است.

یاکوبس در گفت‌و‌گو با شبکه «DMC» عنوان کرد: «دیدار اول تیم ملی مصر در جام جهانی بسیار دشوار خواهد بود. گروه مصر و بلژیک متوازن است و دو تیم قدرتمند برای کسب رتبه اول و دوم رقابت خواهند کرد.»

وی ادامه داد: «دو تیم دیگر این گروه، یعنی ایران و نیوزیلند، کمی ضعیف‌تر هستند و مصر یا بلژیک باید حداقل ۶ امتیاز از این گروه کسب کنند. اما تعیین‌کننده نهایی صعود، رقابت بین مصر و بلژیک خواهد بود.»

این کارشناس فوتبال همچنین تاکید کرد: «بازیکنان اصلی تیم ملی مصر از توان بدنی و فنی بالایی برخوردارند و ما هم بازیکنان برجسته‌ای در اختیار داریم، هرچند سن برخی از آنها بالاست.»

یاکوبس در پایان درباره تیم ملی مراکش در جام ملت‌های آفریقا گفت: «مراکش شانس بالایی برای قهرمانی در این مسابقات دارد.»

