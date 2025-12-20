انحراف پژو ۴۰۵ در جاده بابل به آمل سه کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: در ساعت ۷:۴۴دقیقه امروز شنبه ۲۹ آذر انحراف پژو ۴۰۵ در جاده بابل به آمل روستای امین آباد لاین به سمت بابل گزارش شد.
او افزود:بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسینهای پایگاههای امین اباد، هلال احمر، پیچاکلا را به محل حادثه اعزام کرد. نیروهای اورژانس در کوتاهترین زمان در صحنه حاضر شدند.
غلام نیا روشن گفت:در این سانحه، متأسفانه یک مرد حدوداً ۳۶ ساله و دو زن ۳۵و۳ ساله به علت شدت جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بودند. تلاشهای تیمهای اورژانس و سپس کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی و شهید یحیینژاد برای احیای آنان بینتیجه ماند.
او افزود:همچنین سه زن۳۰و ۱۰و۱۴ ساله دچار آسیبهای شدید از جمله مولتیتروما و هدتروما شدند که حال کودک وخیم اعلام شده است. تکنسینهای اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستانهای شهید بهشتی و شهید یحیینژاد بابل منتقل کردند