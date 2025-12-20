انحراف پژو ۴۰۵ در جاده بابل به آمل سه کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - غلام نیا روشن مدیر روابط عمومی اورژانس بابل گفت: در ساعت ۷:۴۴دقیقه امروز شنبه ۲۹ آذر انحراف پژو ۴۰۵ در جاده بابل به آمل روستای امین آباد لاین به سمت بابل گزارش شد.

او افزود:بلافاصله پس از دریافت گزارش مردمی، مرکز ارتباطات اورژانس بابل تکنسین‌های پایگاه‌های امین اباد، هلال احمر، پیچاکلا را به محل حادثه اعزام کرد. نیرو‌های اورژانس در کوتاه‌ترین زمان در صحنه حاضر شدند.

غلام نیا روشن گفت:در این سانحه، متأسفانه یک مرد حدوداً ۳۶ ساله و دو زن ۳۵و۳ ساله به علت شدت جراحات و خونریزی فاقد علائم حیاتی بودند. تلاش‌های تیم‌های اورژانس و سپس کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد برای احیای آنان بی‌نتیجه ماند.

او افزود:همچنین سه زن۳۰و ۱۰و۱۴ ساله دچار آسیب‌های شدید از جمله مولتی‌تروما و هدتروما شدند که حال کودک وخیم اعلام شده است. تکنسین‌های اورژانس پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل کردند

برچسب ها: حوادث رانندگی ، تصادف مرگبار
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۳ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
تصادف زنجیره‌ای در آمل، ۱۱ نفر مصدوم شدند
کاهش ۱۸ درصدی مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انحراف مرگبار پژو ۴۰۵ در محور بابل به آمل
آمل بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران
انسداد ۳ روزه محور کندوان
کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در مازندران
قهرمانی بابل در پیکار‌های موی‌تای بانوان شرق مازندران
۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران بازداشت شدند
استقبال گرم بابلسری‌ها از شعبانی پس از کسب مدال برنز مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
بازگشایی راه‌های روستایی مازندران
توقیف لندرور‌های شوتی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در نکا
کشف ۳۵ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در ساری
آخرین اخبار
۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران بازداشت شدند
قهرمانی بابل در پیکار‌های موی‌تای بانوان شرق مازندران
توقیف لندرور‌های شوتی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در نکا
کشف ۳۵ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در ساری
استقبال گرم بابلسری‌ها از شعبانی پس از کسب مدال برنز مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
انسداد ۳ روزه محور کندوان
آمل بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران
بازگشایی راه‌های روستایی مازندران
انحراف مرگبار پژو ۴۰۵ در محور بابل به آمل
کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در مازندران
اعزام مشمولان پایه خدمتی دی ماه ۱۴۰۴ استان مازندران
صعود نماینده مازندران به مرحله نهایی لیگ هندبال آیندگان دختر کشور
کشف ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق در آمل
جوی پایدار تا اواخر هفته در مازندران
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد