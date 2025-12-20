باشگاه خبرنگاران جوان - «استرهتر هار»، مدرس دانشگاه «لیدن» هلند و دیگر متخصصان این موسسه، روشی را برای مقایسه مطالعات متعدد در مورد واکنش گیاهان به افزایش سطح CO ۲ استفاده کردند.
او گفت نتایج حاصل از این مطالعه شوکهکننده بود. اگرچه عملکرد محصولات افزایش مییابد، اما از نظر مواد مغذی کمتر متراکم میشوند. در حالی که به طور خاص سطح عنصر «روی» (زینک) کاهش مییابد، از طرف دیگر سطح سرب موجود در محصولات بیشتر میشود.
او به گاردین گفت: دیدن اینکه برخی از تغییرات تغذیهای چقدر چشمگیر بودند و اینکه این تغییرات در گیاهان مختلف چگونه متفاوت بود، یک شگفتی بزرگ بود. ما شاهد یک اثر رقیقسازی ساده نیستیم بلکه شاهد یک تغییر کامل در ترکیب غذاهایمان هستیم... این همچنین این سوال را مطرح میکند که آیا باید رژیمهای غذایی خود را به نحوی تطابق دهیم یا اینکه چگونه غذای خود را پرورش دهیم یا تولید کنیم.
در حالی که دانشمندان به مدت یک دهه به بررسی اثرات CO ۲ بیشتر در جو بر گیاهان پرداختهاند، مقایسه کار آنها دشوار بوده است. تحقیقات جدید یک اندازهگیری پایه را ایجاد کرد که از مشاهده این گاز که به نظر میرسد تأثیر خطی بر رشد دارد، به دست آمده است، به این معنی که اگر سطح CO ۲ دو برابر شود، تأثیر آن بر مواد مغذی نیز دو برابر میشود. این امر امکان مقایسه تقریبا ۶۰ هزار اندازهگیری را در ۳۲ ماده مغذی و ۴۳ محصول از جمله برنج، سیبزمینی، گوجهفرنگی و گندم فراهم کرد.تر هار گفت: اگرچه دادههای زیادی از مطالعات قبلی وجود داشت، اما پاسخهای کمی در دسترس بود. این مطالعات از آزمایشهای جفتی استفاده کردند که در آنها گیاهان تحت شرایط یکسان به جز یک چیز رشد داده شدند: سطح CO ۲.
در این مقاله آمده است که سطح دی اکسید کربن اکنون ۴۲۵.۲ بخش در میلیون است که پیش از این منجر به «کاهش سطح مواد مغذی گیاهان به دلیل افزایش دی اکسید کربن» شده بود.
منبع: ایسنا