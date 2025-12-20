مدیرکل راهداری استان اردبیل، گفت: در طرح زمستانی بیش از ۴۰۰نفر راهدار در محور‌ها و مسیر‌های مختلف استان اردبیل ارائه خدمات می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کلیم‌الله وثوقی امروز در مراسم آغازین طرح زمستانی راهداری در محور‌های مواصلاتی صعب‌العبور استان اردبیل، گفت: ما شرایط بهتری را نسبت به سال‌های گذشته در آماده‌سازی و تجهیز خودرو‌های راهداری شاهد هستیم و از ظرفیت بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در محور‌های مواصلاتی استفاده خواهیم کرد.

او افزود: اکیپ‌های راهداری در مناطق مختلف استان به ویژه گردنه‌ها و محور‌های صعب‌العبور مستقر شدند تا در قالب ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به مسافران، گردشگران و رانندگان عبوری ارائه خدمات کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به بارش برف در روز‌های اخیر انجام بیش از ۲ هزار کیلومتر برف‌روبی را در محور‌های مواصلاتی استان شاهد هستیم و این روند در گردنه‌های صائین، الماس و سایر محور‌های مواصلاتی برفگیر ادامه دارد.

وثوقی گفت: تردد ایمن و روان در همه محور‌ها برقرار است و تلاش راهداران بر این است تا امنیت بیشتری را در محور‌ها و جاده‌های مواصلاتی برقرار کنند.

او به ذخیره‌سازی مناسب نمک و شن نیز اشاره کرد و افزود: در تمامی محور‌های مواصلاتی با ذخیره سازی مناسب برف‌روبی و نمک‌پاشی در حال انجام است و هیچ راه و مسیری در سطح استان بسته نیست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اردبیل از باز بودن تمامی محور‌های اصلی، فرعی و روستایی استان خبر داد و گفت: همچنان به صورت شبانه‌روزی تیم‌های امداد و نجات در کنار راهداری تلاش می‌کنند تا از بروز حوادث ناگوار در این محور‌ها جلوگیری کنند.

وثوقی افزود: شرایط ایمنی را در محور‌ها و جاده‌های مواصلاتی شاهد هستیم و با تأمین اعتبار مناسب نوسازی و تجهیز دستگاه‌ها و تجهیزات خودرویی راهداری نیز انجام شده تا نسبت به سال‌های گذشته بهتر و راحت‌تر ارائه خدمات را انجام دهیم.

منبع: راهداری

برچسب ها: اکیپ های راهداری ، بارش برف ، محورهای مواصلاتی اردبیل ، برف روبی و نمک پاشی
خبرهای مرتبط
همه محور‌های مواصلاتی استان باز است و تردد در آنها جریان دارد
آماده باش ۸۰ اکیپ نوروزی راهداری در استان اردبیل
ضرورت اجتناب از سفر‌های غیر ضروری در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
توجه به رویکرد کاهش تولید پسماند در مدیریت پسماند شهری
دعوت چهار وزنه‌بردار اردبیلی به اردوی آمادگی تیم ملی
ساماندهی و حفاظت از محوطه تاریخی کنزق سرعین نیازمند تخصیص اعتبار است
پیش بینی تولید ۴۷ هزار تن پنبه در پارس‌آباد مغان
واکسیناسیون ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار راس دام علیه بیماری تب برفکی
استقرار ۴۰۰ نفر راهدار در محور‌های مواصلاتی اردبیل
هشدار عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست اردبیل در پی برودت هوا
اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد تومان جدید به پروژه‌های بزرگراهی اردبیل