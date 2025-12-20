دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی گفت::با توجه به توافق ایران و روسیه، اتصال ریلی رشت- آستارا طی ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد و مدت زمان اجرای دو سال برای آن در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مسعود پل‌مه دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته در نشست خبری اظهار داشت: تمامی زیرساخت‌ها، نرم‌افزارها و منابع انسانی در حوزه بخش خصوصی از جامعیت لازم برخوردار است.

وی بیان داشت: اکنون حلقه مفقوده در این کریدور، ارتباط سخت‌افزاری ریلی در مسیرهای رشت- آستارا و زاهدان- چابهار است که مطابق وعده‌های داده شده خط ریلی زاهدان- چابهار تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

پل‌مه ادامه داد: همچنین با توجه به توافق ایران و روسیه، اتصال ریلی رشت- آستارا طی ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد و مدت زمان اجرای دو سال برای آن در نظر گرفته شده است.

پل‌مه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلان در حوزه دریا محور اظهار کرد: نظرات و سیاست‌های مقام معظم رهبری در این حوزه به‌صورت رسمی ابلاغ شده و مسیر کلی توسعه مشخص است. هرچند کشور در این مسیر با حادثه تلخ از دست دادن رئیس‌جمهور فقید و متعاقب آن تغییر دولت مواجه شد، اما این موضوع تأثیری بر اصل اجرای این سیاست‌ها نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: وقفه زمانی ناشی از تغییر دولت و استقرار دولت جدید که حدود یک سال و نیم به طول انجامید، مانع از تداوم مسیر برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی در حوزه توسعه دریامحور نشد.

دبیر انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته  گفت: با ابلاغ‌های اخیر رئیس‌جمهور و تأکیدات دولت چهاردهم بر استمرار مدیریت و برنامه‌ریزی در این حوزه، به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری شاهد نوعی بازآرایی و پوست‌اندازی در ساختار تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و هماهنگی حداکثری دولت در حوزه توسعه دریامحور باشیم.

گفتنی است پنجمین نمایش ملی و نمایشگاه جانبی توسعه دریا محور، حکمرانی و سرمایه‌گذاری، بزرگترین گردهمایی سالانه مدیران، کارشناسان، سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع دریایی و بندری کشور در بخش خصوصی است. این رویداد بستری برای تبادل دانش معرفی فناوری‌ها و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های حمل و نقل دریایی، بنادر، لجستیک و توسعه منطقه ساحلی فراهم می‌آورد.

چشم انداز دریا محور، رقابت‌های منطقه‌ای، امنیت دریایی، تاب آوری اقتصادی، زنجیره تامین جهانی- رویکردهای نو، سرمایه‌گذاری انسانی توانمند، نظام‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری و زنجیره ارزش اقتصاد آبی، محورهای کلیدی این رویداد هستند.

