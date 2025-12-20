باشگاه خبرنگاران جوان - در دل کوهستان‌های دودانگه جایی که سال‌ها پیش صدای زنگ مدرسه خاموش شد امروز صدای دیگری به گوش می‌رسد؛ صدای دیگ‌های بخار، بوی گل محمدی و ضربه‌های پتک بر قالب‌های بلوک سیمانی. مدرسه‌ای که روزگاری نیمکت‌هایش خاک می‌خورد حالا میزبان کارگرانی است که با دستانشان آینده‌ای تازه می‌سازند، در حیاطی که زمانی بچه‌ها دنبال توپ می‌دویدند امروز ردیف بلوک‌های تازه خشک‌شده زیر آفتاب کوهستانی به صف ایستاده‌اند و دیوارهایی که روزی شاهد درس‌ بودند اکنون مقاومت مصالح را می‌آزمایند.

کلاس درس؛ کارگاه گلاب‌گیری

در روستای پاجی دودانگه تخته سیاه جای خود را به دیگ بخار داده است، معلمی که روزی گچ را در دست می‌گرفت امروز شعله زیر دیگ گل محمدی را روشن می‌کند. بوی خوش گلاب از پنجره‌های قدیمی مدرسه بیرون می‌زند و در کوچه‌های روستا می‌پیچد محصولی که از دل همین دیوارها بیرون می‌آید راهی بازارهای استان‌های دیگر و حتی کشورهای دیگر می‌شود.

این تغییر فقط یک پروژه اقتصادی نیست یک بازگشت است، مردمی که سال‌ها پیش به شهر مهاجرت کرده بودند دوباره به روستا برگشته‌اند.سیدناصر میرمحمدی مدیر آموزش و پرورش دودانگه ساری، می‌گوید: ۲۴ مدرسه در منطقه فعال است اما ۱۱ مدرسه بلااستفاده بود.این مدارس را در قالب مزایده به بومی‌های منطقه سپردیم تا به کارگاه گلاب‌گیری، بلوک‌زنی و اقامتگاه بوم‌گردی تبدیل شوند.مدیر آموزش و پرورش دودانگه ساری اضافه می‌کند، این تصمیم نه تنها مدارس را از فراموشی نجات داد بلکه فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و درآمد ایجاد کرد.

چهاردیواری‌های خاموش حالا میزبان گردشگرانی هستند که شب را در اتاق‌هایی می‌گذرانند که روزی کلاس درس بود.تخت‌ها جای نیمکت‌ها را گرفته‌اند و دیوارهایی که روزی نقشه جغرافیا بر آن کشیده می‌شد امروز قاب عکس گل‌های کوهستانی را به نمایش گذاشته‌اند.

دهه‌های قبل مهاجرت مردم به شهر باعث شد این مدارس تعطیل شوند دیوارها ترک برداشتند، ایرانیت‌ها فرسوده شدند و ساختمان‌ها به مخروبه تبدیل شدند اما امروز هر آجر، هر قطره گلاب و هر بلوک سیمانی گواهی است بر اینکه ویرانی آخرین کلمه نیست. دودانگه ثابت کرد که وقتی درهای مدرسه بسته شود درهای تولید می‌تواند باز شود و آموزش به تولید تبدیل شد؛ سنت به اقتصاد مقاومتی پیوند خورد و امید دوباره در دل کوهستان جوانه زد. اینجا مدرسه فقط جایی برای مشق و ریاضی نیست؛ مدرسه نفس تازه دودانگه است، نفسِ تولید، نفسِ امید....

