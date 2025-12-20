جانشین فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق به ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان بابل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ صمد کلاگر جانشین فرمانده انتظامی مازندران گفت: در راستای مقابله جدی با قاچاق کالا و حمایت از اقتصاد سالم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل طی دو عملیات جداگانه موفق به کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق شدند.

او افزود: در مرحله نخست و در پی دریافت اخبار و اطلاعات موثق، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، یک واحد سورتینگ برنج را شناسایی و در بازرسی از این محل، ۱۰۰ تن برنج قاچاق و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مازندران ادامه داد: در مرحله دوم این عملیات‌ها نیز مأموران پلیس امنیت اقتصادی در شهرستان بابل با هماهنگی قضائی در بازدید از یک واحد برنج‌فروشی، موفق به کشف ۶۰ تن برنج قاچاق دیگر شدند که بدون مجوز و خارج از ضوابط قانونی نگهداری می‌شد.

سرهنگ کلاگر با بیان اینکه، کارشناسان ارزش تقریبی این محموله‌ها را بالغ بر ۳۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و متهمان پس از تکمیل تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شدند.

برچسب ها: برنج قاچاق ، قاچاق کالا و ارز
خبرهای مرتبط
کشف ۱۸۰۰ کیلو برنج قاچاق در بهشهر
شناسایی یک انبار با ۲۵ تن برنج قاچاق در بابل
توقیف خودروی حامل برنج قاچاق در بهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خوب هر روز برنج قاچاق کشف می شود بگویید کجا توزیع می شود؟
۰
۰
پاسخ دادن
انحراف مرگبار پژو ۴۰۵ در محور بابل به آمل
آمل بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران
انسداد ۳ روزه محور کندوان
کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در مازندران
قهرمانی بابل در پیکار‌های موی‌تای بانوان شرق مازندران
۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران بازداشت شدند
استقبال گرم بابلسری‌ها از شعبانی پس از کسب مدال برنز مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
بازگشایی راه‌های روستایی مازندران
توقیف لندرور‌های شوتی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در نکا
کشف ۳۵ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در ساری
آخرین اخبار
۳ مدعی نفوذ در دستگاه قضایی مازندران بازداشت شدند
قهرمانی بابل در پیکار‌های موی‌تای بانوان شرق مازندران
توقیف لندرور‌های شوتی حامل چوب آلات جنگلی قاچاق در نکا
کشف ۳۵ میلیاردی کود و سموم کشاورزی احتکاری در ساری
استقبال گرم بابلسری‌ها از شعبانی پس از کسب مدال برنز مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال + فیلم
انسداد ۳ روزه محور کندوان
آمل بر سکوی نخست مسابقات کشتی آزاد نوجوانان مازندران
بازگشایی راه‌های روستایی مازندران
انحراف مرگبار پژو ۴۰۵ در محور بابل به آمل
کشف ۱۶۰ تن برنج قاچاق در مازندران
اعزام مشمولان پایه خدمتی دی ماه ۱۴۰۴ استان مازندران
صعود نماینده مازندران به مرحله نهایی لیگ هندبال آیندگان دختر کشور
کشف ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق در آمل
جوی پایدار تا اواخر هفته در مازندران
طرح محرومیت‌زدایی در ۲۰۲۰ محله کشور اجرا شد