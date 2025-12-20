باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پروژه دیواره ساحلی نه یک طرح عمرانی معمولی، بلکه خط مقدم دفاع از جان، مال و آرامش شهروندان به شمار می‌رود. با این حال، حدود هفت سال از آغاز فاز دوم این پروژه می‌گذرد و هنوز نتیجه‌ای درخورِ نیاز و انتظار مردم حاصل نشده است.

بر اساس طرح مصوب، طول دیواره ساحلی پلدختر ۱۸۰۰ متر در نظر گرفته شده بود؛ اما تا امروز تنها حدود ۶۰۰ متر از آن اجرا شده و ۱۲۰۰ متر باقی‌مانده، سال‌هاست در بلاتکلیفی و توقف به سر می‌برد. توقفی که دلایل مختلفی از جمله کمبود اعتبار برای آن مطرح می‌شود، اما پیامدهایش بسیار فراتر از یک عدد در گزارش‌های اداری است. این تعلل، به معنای استمرار ناامنی و تداوم اضطراب برای مردمی است که هر سال با شروع فصل بارندگی، نگران تکرار فاجعه‌اند.

دیواره‌ای که تاکنون ساخته شده نیز به‌دلیل ناقص‌بودن پروژه، کارایی کامل خود را از دست داده است. این دیواره صرفاً مسیر سیلاب را تغییر می‌دهد و آب‌های خروشان را به سمت انتهای شهر هدایت می‌کند؛ جایی که بدون ادامه دیواره، سیل رها می‌شود و محله‌های مسکونی را تهدید می‌کند. به همین دلیل، مناطقی مانند محله سازمانی‌ها و ولاب همچنان در معرض خطر جدی قرار دارند و ساکنان آنها با هر بارش شدید، آماده مواجهه با خسارت‌های احتمالی می‌شوند.

این وضعیت نشان می‌دهد که نیمه‌تمام رها کردن پروژه‌های حیاتی، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه گاه خود به عاملی برای تشدید خطر تبدیل می‌شود. دیواره ساحلی پلدختر اگر به‌طور کامل اجرا نشود، نمی‌تواند نقش واقعی خود را در مهار سیلاب ایفا کند و شهر را از تهدید همیشگی آب‌های خروشان نجات دهد.

۷ سال وعده، ۱۲۰۰ متر بلاتکلیفی؛ دیواره‌ای که پلدختر را نجات نداد

مطالبه مردم پلدختر کاملاً روشن، مشخص و منطقی است یکی از شهروندان پلدختری می گوید: تکمیل هرچه سریع‌تر ۱۲۰۰ متر باقی‌مانده دیواره ساحلی این خواسته نه امتیاز ویژه است و نه درخواست خارج از چارچوب؛ بلکه حق طبیعی شهروندانی است که سال‌هاست بهای کم‌کاری‌ها و تأخیر‌ها را با ناامنی، خسارت و نگرانی پرداخته‌اند.

امنیت شهری، موضوعی نیست که بتوان آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد یا قربانی کمبود‌های اعتباری نمود.

پلدختر شهری است که بار‌ها در بزنگاه حوادث طبیعی آسیب دیده و مردمش بیش از هر چیز، به اقدام عملی، برنامه‌ریزی جدی و اراده واقعی مسئولان نیاز دارند. تأمین اعتبار این پروژه و تسریع در اجرای آن، می‌تواند نشانه‌ای از توجه به مطالبات به‌حق مردم و درک شرایط خاص این شهر باشد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، لازم است صدای مردم پلدختر شنیده شود؛ صدایی که خواستار امنیت، آرامش و آینده‌ای بدون ترس از سیل است.

تکمیل دیواره ساحلی، گامی اساسی در مسیر بازگرداندن این آرامش و اعتماد از دست‌رفته خواهد بود. مردم حق دارند در شهر خود، بدون اضطراب از باران و سیلاب، زندگی کنند؛ حقی که تحقق آن، نیازمند تصمیمی جدی و اقدامی فوری است.