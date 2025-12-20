مدیرکل دامپزشکی اردبیل گفت: امسال ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار دام سبک و سنگین در نقاط مختلف استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فیضی گفت: شیوع بیماری تب برفکی امسال با ورود سویه جدیدی به نام "اگزوتیک" که هر چند سال یک بار با جهش ویروسی رخ میدهد، گستردهتر بود.
او افزود: پس از شیوع بیماری از استانهای جنوبی، کل کشور و به تبع آن استان اردبیل نیز درگیر این بیماری شد و در این زمینه ۱۵۰ هزار دام سبک و ۴۰ هزار دام سنگین علیه سویه جدید تب برفکی"اگزوتیک" واکسینه شدند.
مدیرکل دامپزشکی اردبیل با اشاره به اینکه پیشگیری از بیماریهای دامی از طریق واکسیناسیون بر اساس جدول زمانبندی شده علیه بیماریهای مختلف در جمعیت دامی استان از رویکردهای اداره کل دامپزشکی است، بیان کرد: عملیات واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی با حضور تیمهای دامپزشکی در استان ادامه دارد.
فیضی گفت: کنترل بیماری تب برفکی به علت اهمیت این بیماری در تلفات و خسارت دامها در اولویت کاری اداره کل دامپزشکی استان قرار گرفته است.
او ادامه داد: واکسن مقابله با بیماری تب برفکی به اندازه کافی وارد کشور شده و سهم استان اردبیل نیز اختصاص یافته و هیچ نگرانی بابت تامین واکسن مورد نیاز وجود ندارد.
مدیرکل دامپزشکی اردبیل از روستاییان و جامعه عشایری استان خواست در روند اجرای طرح رایگان واکسیناسیون دام علیه بیماری تب برفکی با تیمهای اعزامی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل همکاری کنند.
فیضی گفت: واکسیناسیون دام توسط این اداره کل رایگان است و هیچ هزینهای بابت آن از دامداران اخذ نمیشود.
منبع: دامپزشکی