پلیس اعلام کرد که اراذل و اوباش محله پیروزی با استفاده از قانون بکارگیری سلاح به ضرب گلوله زمین‌گیر و راهی بیمارستان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش خبری مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی اراذل و اوباش منطقه پیروزی تهران و درخواست مکرر شهروندان مبنی بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش، واصل و موضوع با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان مرکز عملیات قرار گرفت.

در ادامه، پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی در همان روز‌های ابتدایی تعداد ۳ نفر از همین اراذل که به وسیله سلاح سرد قصد حمله‌ور شدن و آسیب رساندن به مامورین را داشتند با استفاده از قانون بکارگیری سلاح به ضرب گلوله زمین‌گیر و راهی بیمارستان شدند.

در ادامه بررسی‌های تخصصی مشخص شد که احدی از اوباش متواری نیز از سلاح گرم استفاده و اقدام به تیراندازی نموده است؛ لذا مراتب با بازپرس محترم پرونده هماهنگ و با دستور قاطع قضایی قضایی صادره نهایتا متهم در حالی که از حضور مامورین در صحنه دستگیری مطلع شده بود، با سلاح سرد به سوی ماموران حمله‌ور و با عربده‌کشی در تلاش جهت متشنج نمودن شرایط بوده که در حین حمله به مامورین و با ضرب شصت پلیس مواجه شده و بوسیله گلوله از ناحیه پا زمین‌گیر و مهار گردید. 

رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: اقدام اوباش به ارعاب شهروندان، پلیس را جهت برخورد مصمم‌تر می‌نماید. نیرو‌های عملیات ویژه پلیس آموزش دیده و زبده می‌باشند و اوباش گمان نکنند در حمله به ماموران، موفق خواهند شد بلکه تنها پرونده خود را سنگین‌تر می‌نمایند.

منبع: پلیس

برچسب ها: اراذل و اوباش ، منطقه پیروزی ، پلیس اطلاعات ، فاتب
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نباید به پای این اوباش شلیک کنند باید داخل دهانشان شلیک کرد.اینها را باید در نطفه خفه کرد پلیس در زمینه برخورد با اوباش خیلی شل عمل می کند.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فقط یک بار امتحان کنید !
با دستور قضایی ، مجرمین را سوار بر الاغ ، در همان منطقه بگردانید !
آنوقت شاهد کاهش چشمگیر اینگونه ناهنجاریها خواهید بود !!!
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فوری فقط اعدام
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۲۲:۲۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
١. «مَلْعونينَ أَيْنَما ثُقِفو أُخِذو وَ قُتِّلو تَقْتيلاً» ﴿الأحزاب ٦١﴾: هراس‌افکنان ملعونند هرجا یافت شوند باید آنها را گرفت و به قتل رساند.
٢. «كلیّه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» (اصل٤ قانون اساسی).
خدا که أرحم الراحمین است فرموده: سزای «مفسدین في الأرض» اعدام است. کاش جوانان برومند با تأسي به پیمبر رحمت ص «حلف الفضول» تشکیل داده بساط اراذل و اوباش را خودشان برچینند. چون واجب کفائي است و متأسفانه تصدّی دولت/ نهادها هم کافي نیست.
«وَ السَّلامُ عَلىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدىٰ» ﴿طٰهٰ ٤٧﴾.
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اراذل و اوباش مسلح مفسد فی الارض هستند و باید اعدام شوند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
به نظر من اینطوری گرفتن ارازل اوباشها یا نمایش پولیس بازدارنده نیست. و مهم مجازاتهای بازدارنده هستش که دیگه نمیزاره اینها رشد کنن. وگرنه این نمایشها زیاد جذاب و قابل قبول نیست. الان چند ساله میریزن اینارو میگیرن باز از فردا روزی از نو. یجوری پلیس داره با این کارش شو نشون میده و عملا اثری نداره.
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا لعنت کنه این اوباش رو. بگیرید و ببرید مناطق بد آب و هوا. به معتادها هم مظنون بشید چون یک عدد معتاد با دوست زبلش از همین محله پیروزی در روز روشن و شب تار دزدی کردند
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۰۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
خدا قوت به سردار رادان عزیز و آن فرمانده شیرمرد و دلیر لرستانی
۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
برای اینکه عاقبت شوم شون را ببنند
باید مثل امریکا با زنجیر در پاها .کمر و گردن .فقط دستش ازاد باشد و به مدت طولانی .مرده شور شوند و قبرکن شوند
صددرصد ادم خواهند شد
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
باید همه را اعدام کنند
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
وقتی لیاقت زندگی نداشته باشه باید اعدام بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دو روز دیگه پررو تر و وقیح تر ازقبل پیداش میشه
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
فقط باید مجرمین را سوار بر الاغ در منطقه چرخاند !!!
