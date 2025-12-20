باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش خبری مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی اراذل و اوباش منطقه پیروزی تهران و درخواست مکرر شهروندان مبنی بر برخورد قاطع با اراذل و اوباش، واصل و موضوع با دستور رئیس سازمان اطلاعات فاتب بصورت ویژه در دستور کار کارشناسان مرکز عملیات قرار گرفت.

در ادامه، پس از اقدامات فنی و اطلاعاتی و شگرد‌های پلیسی در همان روز‌های ابتدایی تعداد ۳ نفر از همین اراذل که به وسیله سلاح سرد قصد حمله‌ور شدن و آسیب رساندن به مامورین را داشتند با استفاده از قانون بکارگیری سلاح به ضرب گلوله زمین‌گیر و راهی بیمارستان شدند.

در ادامه بررسی‌های تخصصی مشخص شد که احدی از اوباش متواری نیز از سلاح گرم استفاده و اقدام به تیراندازی نموده است؛ لذا مراتب با بازپرس محترم پرونده هماهنگ و با دستور قاطع قضایی قضایی صادره نهایتا متهم در حالی که از حضور مامورین در صحنه دستگیری مطلع شده بود، با سلاح سرد به سوی ماموران حمله‌ور و با عربده‌کشی در تلاش جهت متشنج نمودن شرایط بوده که در حین حمله به مامورین و با ضرب شصت پلیس مواجه شده و بوسیله گلوله از ناحیه پا زمین‌گیر و مهار گردید.

رئیس سازمان اطلاعات فاتب اعلام کرد: اقدام اوباش به ارعاب شهروندان، پلیس را جهت برخورد مصمم‌تر می‌نماید. نیرو‌های عملیات ویژه پلیس آموزش دیده و زبده می‌باشند و اوباش گمان نکنند در حمله به ماموران، موفق خواهند شد بلکه تنها پرونده خود را سنگین‌تر می‌نمایند.

منبع: پلیس