باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاه پاکستان و وکلای خان اعلام کردند که روز شنبه، عمران خان، نخستوزیر سابق و همسرش بشری بیبی هر کدام به ۱۷ سال زندان در یک پرونده فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین محکوم شدند.
آخرین محکومیت به مجموعهای از مشکلات حقوقی برای خان میافزاید، که از اوت ۲۰۲۳ پشت میلههای زندان بوده و از زمان برکناریاش از سمتش در سال ۲۰۲۲ با دهها پرونده از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریسم و اسرار دولتی روبهرو است.
خان در تمام پروندهها، که حزبش میگوید انگیزه سیاسی دارند، تخلف را رد کرده است. رانا مدثر عمر، وکیل خانواده خان به رویترز گفت: «دادگاه بدون شنیدن دفاعیات، حکم را اعلام کرد و عمران خان و بشرا بیبی را به ۱۷ سال زندان با جریمههای سنگین محکوم کرد.»
دادگاه اعلام کرد که آنها طبق قانون مجازات پاکستان به دلیل نقض کیفری اعتماد به ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و طبق قوانین مبارزه با فساد به هفت سال حبس دیگر و همچنین ۱۶.۴ میلیون روپیه جریمه نقدی برای هر نفر محکوم شدند.
این پرونده مربوط به ساعتهای لوکسی است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفرهای رسمی به خان هدیه داده بود و دادستانها گفتند که خان و همسرش سپس آنها را با قیمتی بسیار پایین و با نقض قوانین هدایای پاکستان از دولت خریداری کردهاند.
این پرونده جدا از پیگرد قانونی قبلی مربوط به هدایای دولتی مرتبط با دستگیری خان در اوت ۲۰۲۳ است. احکام قبلی ۱۴ سال برای خان و هفت سال برای بشرا بیبی بعداً در دادگاه تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد. این زوج هرگونه تخلفی را رد میکنند.
این پروندهها در پاکستان معمولاً با عنوان پروندههای توشاخانه شناخته میشوند، که به مخزن دولتی اشاره دارد که هدایای دریافتی مقامات دولتی در آن نگهداری میشود.
خان، ستاره سابق کریکت که به سیاستمدار تبدیل شده است، همچنان یکی از دوقطبیترین چهرههای پاکستان است و نبردهای حقوقی او در حالی ادامه دارد که حزب تحریک انصاف پاکستان همچنان از قدرت کنار گذاشته شده است.
منبع: رویترز