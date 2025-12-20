نخست‌وزیر سابق پاکستان و همسرش بشری بی‌بی هر کدام به ۱۷ سال زندان در یک پرونده فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاه پاکستان و وکلای خان اعلام کردند که روز شنبه، عمران خان، نخست‌وزیر سابق و همسرش بشری بی‌بی هر کدام به ۱۷ سال زندان در یک پرونده فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین محکوم شدند.

آخرین محکومیت به مجموعه‌ای از مشکلات حقوقی برای خان می‌افزاید، که از اوت ۲۰۲۳ پشت میله‌های زندان بوده و از زمان برکناری‌اش از سمتش در سال ۲۰۲۲ با ده‌ها پرونده از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریسم و ​​اسرار دولتی رو‌به‌رو است.

خان در تمام پرونده‌ها، که حزبش می‌گوید انگیزه سیاسی دارند، تخلف را رد کرده است. رانا مدثر عمر، وکیل خانواده خان به رویترز گفت: «دادگاه بدون شنیدن دفاعیات، حکم را اعلام کرد و عمران خان و بشرا بی‌بی را به ۱۷ سال زندان با جریمه‌های سنگین محکوم کرد.»

دادگاه اعلام کرد که آنها طبق قانون مجازات پاکستان به دلیل نقض کیفری اعتماد به ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه و طبق قوانین مبارزه با فساد به هفت سال حبس دیگر و همچنین ۱۶.۴ میلیون روپیه جریمه نقدی برای هر نفر محکوم شدند.

این پرونده مربوط به ساعت‌های لوکسی است که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در جریان سفر‌های رسمی به خان هدیه داده بود و دادستان‌ها گفتند که خان و همسرش سپس آنها را با قیمتی بسیار پایین و با نقض قوانین هدایای پاکستان از دولت خریداری کرده‌اند.

این پرونده جدا از پیگرد قانونی قبلی مربوط به هدایای دولتی مرتبط با دستگیری خان در اوت ۲۰۲۳ است. احکام قبلی ۱۴ سال برای خان و هفت سال برای بشرا بی‌بی بعداً در دادگاه تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد. این زوج هرگونه تخلفی را رد می‌کنند.

این پرونده‌ها در پاکستان معمولاً با عنوان پرونده‌های توشاخانه شناخته می‌شوند، که به مخزن دولتی اشاره دارد که هدایای دریافتی مقامات دولتی در آن نگهداری می‌شود.

خان، ستاره سابق کریکت که به سیاستمدار تبدیل شده است، همچنان یکی از دوقطبی‌ترین چهره‌های پاکستان است و نبرد‌های حقوقی او در حالی ادامه دارد که حزب تحریک انصاف پاکستان همچنان از قدرت کنار گذاشته شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: عمران خان ، دادگاه پاکستان
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
عمران خان مرد عدالت خواه است و هیچ گاه فراموش نمیشود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
تنها جرمش زد آمریکا بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ساختگی هست پرونده را عربستان وموساد وسیا پشتش هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
ایکاش تو کشور ماهم این قوانین اجرا میشد مسولان که به کشور خیانت کردند براشون حکم اجرا میشد
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چرا‌مرغ‌شد‌۲۴۵۰۰۰‌هزار‌مگر‌
مردم‌چه‌دارند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
کاش ایران هم ازپاکستان یاد میگرفت چجوری باید جلو دزدی اختلاس بگیره.. اونوقت ایران ما ویران نبود.. وضع مردم ما اینجور نبودمحتاج نون شب نبودن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نمیشه،چون اگه بخوان بگیرن همرو باید بگیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اینجوری باشه که توی ایران باید برخی مسئولین را ده بار اعدام کرد!
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
البته اگر‌ با فرضیات شماها استناد بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
دارند اختلاف در پاکستان ایجاد می کنند مراقب باشند
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
حالا چند میلیارد دلار بوده
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چه اتهامات سنگینی
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
چه اتهامات سنگینی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
عجب آشی براش پختند! خدا دست دراز سعودی و صهیونی و یانکی را از منطقه قطع کند ان شاء ا...
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
اکرچهارتامسئول فاسد ودزد توی ایران هم زندانی یااعدام کنند مملکت وضعش روبه راه میشد
۰
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
در پاکستان که همه چیز دست ارتش هست انتخابات را برای چه چیزی برگزار می کنند و این همه هزینه می کنند؟؟؟
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
نمیدونم
اینجا چرا برگزار میکنن؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۲ ۲۹ آذر ۱۴۰۴
این طوری هست که همه چیز دست ارتش هست سلاح هسته‌ای داره
