باشگاه خبرنگاران جوان - عباسعلی کدخدایی، سخنگوی ستاد بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در نشست خبری اعلام برنامههای این ستاد، بیان کرد: شعار امسال پس از بررسیهای کارشناسی و با بهرهگیری از دیدگاهها و مشورت صاحبنظران و نخبگان انتخاب شد.
وی افزود: در نهایت، بر پایه جمعبندی این ارزیابیها، شعار «ایرانمرد» بهعنوان محور اصلی مراسم امسال بزرگداشت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی تعیین و تصویب شد.
سخنگوی ستاد بزرگداشت ششمین سالگرد سردار قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید به خود افتخار کنم که امسال توفیق سخنگویی ستاد بزرگداشت ایرانمرد جهان را دارم.
وی افزود: این مرد، جهانی است که جهان به او افتخار میکند و در زمان حیاتش تلاشی بیوقفه برای خدمت به مردم داشت؛ او عشق به مردم از هر گروه و قوم و قبیله داشت و امروز از سربازی سخن میگوییم که از خاک برخاست و به افلاک پیوست.
سخنگوی ستاد بزرگداشت ششمین سالگرد سردار حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: مرد ایران ما تعلق به مرزها نداشت؛ اگرچه ایران را حرم میدانست و حفظ آن را واجب میشمرد.
وی گفت: او انسانیت را باور داشت و از این رو جهاد مقدسش فراتر از مرزها بود، اگر در نجات جهان انسان شتافت و اگر از زنان ایزدی دفاع کرد، نشان داد که قومیت برای مبارزه با ظلم و ستم مطرح نیست.
کدخدایی ادامه داد: او مدافع راستین حقوق بشر، انسانی عاشق خدا و غرق در مردم بود که راه رسیدن به محبوب را از میان خلقش جستوجو میکرد. او در کوه و بیابان و در و دشت، در میان خار مغیلان به این سو و آن سو شتافت سرانجام خوشا به سعادتش؛ ایرانمرد به ایران تعلق داشت، اما دلباخته اسلام بود و به انسان و انسانیت فراتر از مرزها و رنگها میاندیشید. او سرباز ایران و مدافع واقعی صلح پایدار و جهانی بود که در آن همگان از حقوقی تأمینشده و آرامشی فراگیر برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: راه مرد ما روشن و شفاف بود و او به این راه ایمان داشت، برای آن مبارزه کرد و یک لحظه از پای ننشست. اشکهایش برای کودکان رنجدیده در گوشهگوشه جهان از نگاهها پنهان نمانده، همانگونه که فریادش بر مستکبران عالم هنوز در گوشها میپیچد. پیرمرد ما با اخلاص و جهاد اکبر، راه طولانی عرفا را در مدتی کوتاه طی کرد و امروز از ایرانمردی سخن میگوییم که هنوز اشکها برای او روان است و قلبها برای او میتپد. حضور پرشور مردم همهساله پس از عروج این قهرمان، گواهی صادق از وفاداری آنان به راه و روش عزیز ما شهید حاج قاسم سلیمانی است.
سخنگوی ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: این حضور، شاهدی راستین بر عشق مردم در اقصی نقاط جهان به اوست؛ مردم هر سال به عشق او گرد هم میآیند و یاد او را پررنگ نگه میدارند و این از تهدید دشمنان هراسی ندارد. امروز از مردی سخن میگوییم که دشمنان او را متفکر برتر حوزه و تربیتکننده موقعیت ایران در منطقه میدانستند. چه افتخاری بالاتر از آنکه رهبر عزیز، او را آسمانی خواند و در برابر او سر تعظیم فرود آورد. او به تعبیر خود از چیزی نمیترسید و در کلام عزیزتر از جانش اینگونه توصیف شد: هم شجاع بود و هم با تدبیر، هم بااخلاص بود و هم مسلط به عرصههای نظامی، هم مراقب حدود شرعی حتی در میدان جنگ و به شدت انقلابی.
کدخدایی با بیان اینکه انقلابیگری خط قرمز او بود؛ ذوبشده در انقلاب و تربیتیافته مکتب اسلام و حضرت روحالله، خاطر نشان کرد: چهره بینالمللی او همزیستی با بهشتیان را توفیق میدانست، ایران را قرارگاه حسین ابن علی (ع) میخواند و جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را تنها نسخه شفابخش میشمرد. او خامنهای عزیز را عزیزتر از جان خود میدانست.