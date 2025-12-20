باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نیم فصل یک مهاجم خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل و پس از جدایی مهاجم ترکیهای اش قصد دارد یک بازیکن در خط حمله به خدمت بگیرد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است و به نظر میرسد در نقل و انتقالات زمستانی این موضوع عملی شود.
شایعات نقل و انتقالاتی از گزینههای زیادی برای خط حمله پرسپولیس خبر میدهند که مهمترین آن مهدی طارمی است که البته این سنگ برای پرسپولیس بسیار بزرگ است چرا که طارمی با یونانیها قرارداد دارد و از همه مهمتر اینکه او هنوز دوست دارد در فوتبال اروپا بازی کند.
باشگاه پرسپولیس و بانک شهر مشکلی بابت مذاکره و پرداخت رضایت نامه این بازیکن به باشگاه یونانی ندارند فقطباید طارمی خودشبرای بازگشت به پرسپولیس در این پنجره اوکی نهایی را بدهد.
از سوی دیگر شهریار مغانلو دیگر گزینه پرسپولیسیها برای خط حمله است و شهاب زاهدی نیز در این فهرست وجود دارد و هر دو بازیکن سابقه حضور در تیم پرسپولیس را دارند.
اما محتملترین گزینه برای خط حمله پرسپولیس یک مهاجم هلندی است. جیز هورنکمپ مهاجم ۲۷ ساله هلندی یکی از گزینههایی است که گفته میشود پرسپولیس مذاکرات خود را با او به زودی آغاز میکند یک مهاجم تمام کننده که قدر موقعیتها را میداند و در باشگاه هراکلس که در لیگ اردیویسه هلند توپ میزند به باشگاه پرسپولیس پیشنهاد شده است.
هورنکمپ سابقه بازی در تیمهای ویلم و هیرنفین در لیگ هلند را در کارنامه خود دارد و در ۳ فصل اخیر در هراکلس توپ زده است. این مهاجم هلندی که ارزش آن در ترانسفرمارکت یک میلیون و پانصد هزار دلار قیمت گذاری شده، در درایاین فصل در ۱۴ بازی برای هراکلس به میدان رفته است که حاصل آن ۹ گل زده و یک پاس گل است.