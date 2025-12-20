باشگاه پرسپولیس قصد دارد در نیم فصل یک مهاجم خریداری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل و پس از جدایی مهاجم ترکیه‌ای اش قصد دارد یک بازیکن در خط حمله به خدمت بگیرد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است و به نظر می‌رسد در نقل و انتقالات زمستانی این موضوع عملی شود.
شایعات نقل و انتقالاتی از گزینه‌های زیادی برای خط حمله پرسپولیس خبر می‌دهند که مهمترین آن مهدی طارمی است که البته این سنگ برای پرسپولیس بسیار بزرگ است چرا که طارمی با یونانی‌ها قرارداد دارد و از همه مهمتر اینکه او هنوز دوست دارد در فوتبال اروپا بازی کند.

باشگاه پرسپولیس و بانک شهر مشکلی بابت مذاکره و پرداخت رضایت نامه این بازیکن به باشگاه یونانی ندارند فقط‌باید طارمی خودش‌برای بازگشت به پرسپولیس در این پنجره اوکی نهایی را بدهد.

از سوی دیگر شهریار مغانلو دیگر گزینه پرسپولیسی‌ها برای خط حمله است و شهاب زاهدی نیز در این فهرست وجود دارد و هر دو بازیکن سابقه حضور در تیم پرسپولیس را دارند.

اما محتمل‌ترین گزینه برای خط حمله پرسپولیس یک مهاجم هلندی است. جیز هورنکمپ مهاجم ۲۷ ساله هلندی یکی از گزینه‌هایی است که گفته می‌شود پرسپولیس مذاکرات خود را با او به زودی آغاز می‌کند یک مهاجم تمام کننده که قدر موقعیت‌ها را می‌داند و در باشگاه هراکلس که در لیگ اردیویسه هلند توپ می‌زند به باشگاه پرسپولیس پیشنهاد شده است. 

هورنکمپ سابقه بازی در تیم‌های ویلم و هیرنفین در لیگ هلند را در کارنامه خود دارد و در ۳ فصل اخیر در هراکلس توپ زده است. این مهاجم هلندی که ارزش آن در ترانسفرمارکت یک میلیون و پانصد هزار دلار قیمت گذاری شده، در در‌ایاین فصل در ۱۴ بازی برای هراکلس به میدان رفته است که حاصل آن ۹ گل زده و یک پاس گل است.

برچسب ها: مهاجم پرسپولیس ، تیم پرسپولیس
خبرهای مرتبط
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
عبدی:
حضور ۸ هزار تماشاچی در دربی تاسف‌آور است/ بازی هیجان‌انگیزی را شاهد خواهیم بود
سید صالحی:
بازیکنان باتجربه نقش اساسی در برد‌های این هفته داشتند/ امید به گل و خلق موقعیت کمتر شده است
خیز ارونوف برای یک رکورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
آخرین اخبار
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
لیگ آزادگان؛ خروج موقت شهرداری نوشهر از جمع قعرنشینان
شاگردان عنایتی پیروز نبرد نفس گیر با هوادار
در هفته چهارم والیبال زنان چه گذشت؟/ پیروزی شاگردان «لی»
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
وضعیت مبهم دو بازیکن در استقلال
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از اول دی
قلی زاده در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت لیگ لهستان
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
کرسی مهم و کلیدی برای هندبال ایران/ پاکدل نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا شد
گلبال ایران صاحب سهمیه جهانی شد
خواهران منصوریان محروم شدند
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
صورت‌های مالی باشگاه توسط سهامداران تایید شد
۴ مهاجم گزینه‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس
با اعلام رسمی سازمان لیگ؛ تعویق ۲۴ ساعته یک مسابقه حذفی
یاکوبس: گروه مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ متوازن است/ ایران حریف سختی نیست
بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در آستانه شب یلدا
نبرد طارمی و یارمچوک برای رسیدن به ترکیب اصلی المپیاکوس
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
خیز ازبکستان برای آقایی در ورزش آسیا