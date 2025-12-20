باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: بارش اخیر برف در مناطق کوهستانی مازندران راه دسترسی ۷۱ روستا را قطع کرده بود که با تلاش نیروهای امدادی و راهداران، همه مسیرهای مسدود شده برفروبی و بازگشایی شد.
او افزود: راه دسترسی ۲ روستای خالی از سکنه در سوادکوه به دلیل بارش سنگین برف و سخت گذر بودن مسدود است که بزودی بازگشایی میشود
محمدی ادامه داد: خسارتهای ناشی از بارش برف و باران در قالب گزارشی به سازمان مدیریت و بحران ارسال شده است.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران یکی از مشکلات بزرگ در امدادرسانی به حادثه دیدگان برف را توجه نکردن دامداران مناطق کوهستانی به هشدارها اعلام کرد و گفت: همزمان با صدور هشدار نارنجی درباره فعالیت سامانه سرد بارشی و وقوع بارشهای متناوب باران و برف در ارتفاعات به دامداران هشدارهای لازم در خصوص خودداری از چرای دام در مناطق پرخطر، انتقال سریع دامها به پناهگاه امن و تأمین و ذخیره سازی خوراک دام داده شده بود.
محمدی افزود: متاسفانه برخی از دامداران به این هشدارها توجه نکردند و همزمان با بارش برف اقدام به انتقال خوراک دام به مناطق کوهستانی و دامسراها کرده بودند که در برف گرفتار شدند.
او ادامه داد: حجم زیادی از عملیات امداد برای رهاسازی خودروهای دامدارانی بود که هنگام انتقال خوراک یا جابجایی دامها در برف گرفتار شده بودند.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: دستگاههای امدادی و خدماتی، عملیات بازگشایی مسیرها و خدمات رسانی به حادثه دیگان را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دادند.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران