رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و تصمیمات تنظیم بازار، شرایط تولید و تأمین شیر خام در کشور و به‌ویژه استان تهران رو به بهبود است.

باشگاه خبرنگاران جوان- جبرئیل برادری در جریان بازدید دادستان تهران از صنایع شیر، ضمن قدردانی از همراهی و حمایت همیشگی دستگاه قضایی از بخش تولید گفت: تولید سالانه شیر در کشور حدود ۱۳ میلیون تن است که نیاز داخلی نزدیک به ۱۰ میلیون تن برآورد می‌شود و مازاد تولید طبق برنامه به شیر خشک تبدیل و صادر می‌شود.

وی با تشریح دلایل بروز التهابات مقطعی در بازار شیر خام افزود: شیوع بیماری تب برفکی، خشکسالی، افزایش هزینه‌های سربار تولید و همچنین ناترازی انرژی در تامین برق چاه‌های کشاورزی از عوامل کاهش موقت تولید بود که در مقاطعی روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تن از تولید شیر استان تهران کاست، اما خوشبختانه اکنون روند تولید در حال بازگشت به شرایط عادی است.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم مدیریت صادرات بیان کرد: ما  معتقدیم صادرات باید به‌صورت هدفمند و مدیریت‌شده انجام شود. اصلاح پایه صادراتی شیر خشک از ۱.۸ دلار به حدود ۳.۵۷ دلار، موجب کاهش حدود ۳ هزار تنی صادرات ماهانه شد و صادرات آذرماه از حدود ۱۴ هزار تن به ۱۱ هزار تن کاهش یافت که نقش مهمی در کنترل بازار داخلی دارد.

وی ادامه داد: دو مکاتبه رسمی برای مدیریت صادرات شیر خشک انجام شده و همچنین با برخورد با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف، شرایط شفاف‌تر و کنترل‌پذیرتر شده است. در صورت دسترسی سازمان به سامانه‌های مربوطه، امکان مدیریت کامل صادرات و تأمین شیر خشک مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت مصوب وجود دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزود: بر اساس برنامه هفتم، توقف صادرات امکان‌پذیر نیست، اما با مدیریت صحیح می‌توان ضمن حفظ صادرات، فراوانی شیر خام در بازار داخلی را افزایش داد و زمینه تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی با قیمت مناسب را فراهم کرد.

برادری گفت: تأمین به‌ موقع نهاده‌ها یکی از مطالبات جدی تولیدکنندگان است و با همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم برای کاهش فشار بر دامداران و واحدهای تولیدی در حال انجام است.

