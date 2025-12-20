باشگاه خبرنگاران جوان - در بازاری که فناوری هر روز پیچیده‌تر می‌شود، هنوز هم یک معیار قدیمی حرف اول را می‌زند: قابل‌اعتماد بودن. گزارش تازه Consumer Reports نشان می‌دهد که کدام برندها در سال ۲۰۲۵ قابلیت‌ اطمینان بیشتری داشته‌اند.

خرید خودروی نو برای بسیاری از مردم بیش از هر چیز به معنای آرامش خاطر است. کمتر کسی دوست دارد پس از پایان گارانتی، وقت و هزینه‌اش را در تعمیرگاه‌ها بگذراند. به همین دلیل، قابلیت اعتماد برای بخش بزرگی از خریداران حتی از شتاب، امکانات یا طراحی هم مهم‌تر است. Consumer Reports هم دقیقا با همین نگاه، هر سال فهرستی از قابل‌اعتمادترین برندهای بازار را منتشر می‌کند و توصیه‌اش روشن است: اگر به دنبال انتخابی کم‌دردسر هستید، از برندهایی شروع کنید که امتحانشان را پس داده‌اند. گزارش ۲۰۲۵ هم اگرچه شگفتی بزرگی ندارد، اما نکات قابل‌توجهی در دل خود دارد.

ژاپنی‌ها در صدر

در صدر جدول امسال، نام‌هایی آشنا دیده می‌شود. لکسوس، سوبارو و تویوتا بار دیگر نشان داده‌اند که چرا سال‌هاست به عنوان نماد دوام و پایداری شناخته می‌شوند. این سه برند ژاپنی با تکیه بر مهندسی محافظه‌کارانه، استفاده از پلتفرم‌های آزموده‌شده و پرهیز از تغییرات ناگهانی، موفق شده‌اند که کمترین میزان خرابی را در بلندمدت ثبت کنند. هوندا و بی‌ام‌و نیز با قرار گرفتن در رتبه‌های بعدی، جایگاه خود را به‌عنوان گزینه‌هایی قابل اتکا تثبیت کرده‌اند؛ اولی نماینده دیگر ژاپن و دومی نمادی از مهندسی آلمانی در میان برندهای قابل‌اعتماد.

این رتبه‌بندی حاصل بررسی داده‌های نزدیک به ۳۸۰ هزار خودروست؛ خودروهایی از مدل‌ سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵ و حتی برخی مدل‌های اولیه ۲۰۲۶. هر خودرو در ۲۰ حوزه مختلف بررسی شده؛ از ایرادهای ساده کابین و تجهیزات برقی گرفته تا مشکلات جدی موتور، گیربکس و سیستم انتقال قدرت. Consumer Reports برای هر مدل، امتیازی بین ۱ تا ۱۰۰ در نظر می‌گیرد؛ امتیازی که هم شدت خرابی‌ها را در نظر می‌گیرد و هم تاثیر آن‌ها بر ایمنی و هزینه نگهداری.

در این میان، نوع پیشرانه نقش مهمی در نتیجه نهایی دارد. خودروهای بنزینی و دیزلی در بخش‌های کلاسیک‌تری ارزیابی می‌شوند، اما خودروهای برقی تمرکز ویژه‌ای روی موتور الکتریکی، باتری و سیستم شارژ دارند. پیچیده‌ترین گروه هم پلاگین‌هیبریدها هستند؛ خودروهایی که هم اجزای مکانیکی سنتی را دارند و هم سیستم‌های الکتریکی پیشرفته و همین ترکیب، احتمال بروز مشکل را بالاتر می‌برد.

تویوتا امسال با حضور شش مدل در میان ده خودروی برتر از نظر قابلیت اعتماد، بار دیگر جایگاه نخست برندها را از آن خود کرده است. سوبارو هم به لطف عملکرد درخشان مدل‌هایی مثل ایمپرزا و کراس‌ترک، در رتبه دوم ایستاده و نشان داده تمرکز روی یک سبد محصول محدود اما منسجم، هنوز جواب می‌دهد. لکسوس نیز به‌عنوان شاخه لوکس تویوتا، همچنان تصویری از کیفیت و دوام بالا ارائه می‌دهد.

در سوی دیگر جدول، مزدا یکی از بیشترین افت‌ها را تجربه کرده است. عرضه نسل‌های جدید CX-۷۰ و CX-۹۰، به‌ویژه در نسخه‌های پلاگین هیبرید، با گزارش‌هایی از مشکلات فنی همراه بوده و بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که مدل‌های کاملا جدید، در سال‌های ابتدایی عرضه معمولا ریسک بالاتری دارند.

از نظر نوع قوای محرکه، هیبریدهای سنتی همچنان برنده میدان هستند. این خودروها نه‌ تنها اغلب از نسخه‌های صرفا بنزینی قابل‌اعتمادترند، بلکه در برخی کلاس‌ها بهترین عملکرد را ثبت کرده‌اند؛ نمونه‌هایی مانند فورد F-۱۵۰ هیبرید یا تویوتا گرند هایلندر هیبرید. در مقابل، وضعیت خودروهای تمام‌برقی و پلاگین‌هیبریدها یکنواخت نیست و مشکلات مربوط به شارژ و الکترونیک، هنوز گریبان برخی مدل‌ها را رها نکرده است.

در این میان، تسلا داستان جالبی دارد. این برند آمریکایی با جهشی قابل‌توجه، هشت پله صعود کرده و به رتبه نهم رسیده است. مدل ۳ و مدل Y به‌عنوان قابل‌اعتمادترین خودروهای برقی این گزارش معرفی شده‌اند؛ هرچند سایبرتراک هنوز نتوانسته به میانگین قابل قبول برسد و پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد.

رتبه برند امتیاز قابلیت اعتماد ۱ تویوتا ۶۶ ۲ سوبارو ۶۳ ۳ لکسوس ۶۰ ۴ هوندا ۵۹ ۵ بی‌ام‌و ۵۸ ۶ نیسان ۵۷ ۷ آکورا ۵۴ ۸ بیوک ۵۱.۹ ۹ تسلا ۵۰ ۱۰ کیا ۴۹ ۱۱ فورد ۴۸ ۱۲ هیوندای ۴۸ ۱۳ آئودی ۴۴ ۱۴ مزدا ۴۳ ۱۵ ولوو ۴۲ ۱۶ فولکس‌واگن ۴۲ ۱۷ شورولت ۴۲ ۱۸ کادیلاک ۴۱ ۱۹ مرسدس بنز ۴۱ ۲۰ لینکلن ۴۰ ۲۱ جنسیس ۳۳ ۲۲ کرایسلر ۳۱ ۲۳ GMC ۳۱ ۲۴ جیپ ۲۸ ۲۵ رم ۲۶ ۲۶ ریویان ۲۴

در نهایت، جدول ۲۰۲۵ بیش از هر چیز یک پیام روشن دارد: پیشرفت فناوری به‌تنهایی تضمین‌کننده آرامش خاطر نیست. برندهایی که با حوصله جلو می‌روند، تغییرات را مرحله‌به‌مرحله اعمال می‌کنند و به کیفیت بلندمدت اهمیت می‌دهند، هنوز هم شانس بیشتری برای جلب اعتماد خریداران دارند؛ حتی در عصری که خودروها بیش از هر زمان دیگری دیجیتالی و پیچیده شده‌اند.

منبع: خبر آنلاین