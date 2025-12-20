باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جهانبخش آرمان ، مدیر کل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه توجه و اهمیت به ورزش زمینه کاهش انواع بیماری ها غیر واگیر در استان مهیا می شود، گفت : گیلان ظرفیت های بالای در حوزه ورزشی دارد.‌

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه آمایش سرزمینی ورزش به دستور وزارت ورزش و جوانان در همه استان های کشور در حال اجرا است ، گفت : این طرح در گیلان نیزتدوین شده و اجرایی می شود‌ .



آرمان افزود : طبق این طرح آمایشی پتانسیل های شهرستانهای استان شناسایی و متناسب با آن برنامه ریزی می شود.

وی از تحقیق فعالیت های ورزشی در روستاهای استان اشاره خاطر نشان کرد: طبق پژوهش های انجام شده در روستاهای که به ورزش توجه داشتند شاهد کاهش آسیب ها و معضلات اجتماعی بودیم.‌

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان به هیئت های فعال ورزشی در استان اشاره و اظهار داشت : گیلان ۷۰۵هیئت ورزشی فعال دارد‌‌.

وی به مدال آوری گیلان در رشته های مختلف اشاره کرد و افزود : گیلان سال گذشته با کسب ۲۸۶مدال در رشته های مختلف مقام سوم را در سطح کشور از این حیث به خود اختصاص داده است .‌

آرمان با اشاره به اینکه ۴۲۲خانه روستایی در گیلان تا کنون مجهز به امکانات ورزشی شده اند ، گفت: ۱۷ پروژه عمرانی ورزشی در دهه فجر امسال در استان به بهره برداری می رسد.‌

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان از بهره گیری کمک های خیرین ورزشی در استان اشاره و اظهار داشت : طی دو سال گذشته ۱۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان توسط خیرین به ورزش گیلان کمک شده است.