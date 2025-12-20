رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی مراغه گفت: اقدام به موقع مرکز فوریت‌های پزشکی و پلیس ۱۱۰ در مراغه دو نفر را از خطر گازگرفتگی نجات داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر -علی چنگیزی گفت: ساعت ۳ و ۱۵ دقیقه بامداد امروز حادثه ای مبنی بر گاز گرفتی دو مرد در مراغه به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام می‌شود.

چنگیزی افزود: در این حادثه فرد تماس گیرنده قادر به دادن آدرس نبوده با درخواست ۱۱۵، پلیس ۱۱۰ با نقطه زنی محل حادثه نیرو‌های امدادی را به محل هدایت می‌کنند.

وی اضافه کرد: با اقدام پلیس و حضور سریع و انجام اقدامات پیش بیمارستانی دو نفر که دچار گازگرفتگی و مسمومیت تنفسی شده بودند از مرگ حتمی نجات یافتند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی مراغه افزود: این دو نفر با شرایط حادتر پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

 چنگیزی گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

