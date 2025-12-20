زنجبیل گیاهی مفید است و یکی از خواص آن، بازگرداندن حس بویایی افراد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو دکتر مهدی رشیدی، پزشک و متخصص طب سنتی در مورد تاثیر استفاده از زنجبیل در درمان افرادی که بویایی ضعیفی دارند، صحبت می‌کند.

برچسب ها: طب سنتی ، حس بویایی ، زنجبیل ، خواص زنجبیل
