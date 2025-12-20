در ۷۲ ساعت گذشته اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری به ۶۷ مصدوم ناشی از تصادفات جاده ای امدادرسانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از آماده باش نیروهای عملیاتی خبر داد و گفت: همزمان با تغییرات جوی و فعالیت سامانه بارشی از بیست و پنجم تا بیست و نهم آذر ماه ۱۴۰۴، این دانشگاه با ۶۰ پایگاه اورژانس، ۱۵۶۴ تخت بیمارستانی، ۲۲۶ پایگاه و مرکز بهداشت به مردم خدمات رسانی کرد.

وی افزود: در این مدت ‎۴۷۳ ماموریت اورژانس انجام شد که ۵۴ مورد آن مربوط به تصادف جاده ای بود.

دکتر صالحی فرد ادامه داد: در سوانح جاده‌ای به ۶۷ مصدوم امدادرسانی شد و ۵۵ نفر آنان به بیمارستان منتقل شدند.

وی اضافه کرد: همزمان با فعالیت سامانه بارشی طی ۷۲ ساعت گذشته، ۳ نفر هم بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن، امدادرسانی شدند.

دکتر صالحی فرد یادآور شد: در واپسین روز‌های پاییز و برف و سرما، با امداد اورژانس ۱۱۵ نوزادی در روستای دهنو شهرستان اردل به سلامت متولد شد.

به گفته وی؛ همزمان ارزیابی و ترمیم زیرساخت ها، پایش آب آشامیدنی و کنترل مخاطرات بهداشتی ادامه دارد.