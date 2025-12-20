مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی برگزار شد و طی آن، صورت‌های مالی و حساب‌های مالی مورد تصویب قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع سالانه باشگاه با حضور سهامداران بانکی و خرد، نماینده سازمان خصوصی‌سازی، حسابرس و بازرس قانونی، با استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورت‌های مالی برگزار شد.

نکته مهم این مجمع، کاهش قابل‌توجه بندهای حسابرسی نسبت به سال‌های گذشته بود.

در این مجمع سهامداران هیات مدیره را مکلف به افزایش درآمد از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و بلیت فروشی نمود.

همچنین مصوب گردید؛ پرونده‌های حقوقی سنوات گذشته باشگاه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و مدیران و مسوولان مربوطه، معرفی و مشخص گردد.

منبع: باشگاه پرسپولیس

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، سهام پرسپولیس
خبرهای مرتبط
خیز ارونوف برای یک رکورد
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام تبریز
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
آخرین اخبار
لورکوزن پیروز بازی بزرگ بوندسلیگا
شکست کلباء با حضور ۴ بازیکن ایرانی
اعلام پرفروش‌ترین پیراهن‌های سال ۲۰۲۵؛ یامال اول شد، مسی دوم!
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره مشکل قلبی نازون
فولاد ۲ - ۰ چادرملو/ برد دلچسب شاگردان گل محمدی در خانه + فیلم
برگزاری کنگره جهانی اسکیت رولبال با نقش‌آفرینی ایران
دربی کویر را گل گهر در ضیافت پنالتی‌ها برد
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر
زمان ۲ مسابقه لیگ برتر تغییر کرد
ملوان ۳ - ۰ مس شهربابک/ صعود راحت انزلی‌چی‌ها به یک چهارم نهایی
لیگ آزادگان؛ خروج موقت شهرداری نوشهر از جمع قعرنشینان
شاگردان عنایتی پیروز نبرد نفس گیر با هوادار
در هفته چهارم والیبال زنان چه گذشت؟/ پیروزی شاگردان «لی»
جوابیه کریم باقری به بیانیه تراکتور
وضعیت مبهم دو بازیکن در استقلال
برگزاری اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از اول دی
قلی زاده در جمع ۱۰ بازیکن گران قیمت لیگ لهستان
مهاجم جنجالی پرسپولیس سر از آمریکا در آورد
کرسی مهم و کلیدی برای هندبال ایران/ پاکدل نایب رئیس کنفدراسیون هندبال آسیا شد
گلبال ایران صاحب سهمیه جهانی شد
خواهران منصوریان محروم شدند
بیانیه انفجاری تراکتور علیه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال
صورت‌های مالی باشگاه توسط سهامداران تایید شد
۴ مهاجم گزینه‌های نقل و انتقالاتی پرسپولیس
با اعلام رسمی سازمان لیگ؛ تعویق ۲۴ ساعته یک مسابقه حذفی
یاکوبس: گروه مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ متوازن است/ ایران حریف سختی نیست
بازگشایی پیست بین‌المللی اسکی توچال در آستانه شب یلدا
نبرد طارمی و یارمچوک برای رسیدن به ترکیب اصلی المپیاکوس
پیام تبریک وزیر ورزش و جوانان به اعضای منتخب سومین دوره کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
خیز ازبکستان برای آقایی در ورزش آسیا