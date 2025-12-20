باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع سالانه باشگاه با حضور سهامداران بانکی و خرد، نماینده سازمان خصوصیسازی، حسابرس و بازرس قانونی، با استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی برگزار شد.
نکته مهم این مجمع، کاهش قابلتوجه بندهای حسابرسی نسبت به سالهای گذشته بود.
در این مجمع سهامداران هیات مدیره را مکلف به افزایش درآمد از حق پخش تلویزیونی، تبلیغات محیطی و بلیت فروشی نمود.
همچنین مصوب گردید؛ پروندههای حقوقی سنوات گذشته باشگاه مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و مدیران و مسوولان مربوطه، معرفی و مشخص گردد.
منبع: باشگاه پرسپولیس